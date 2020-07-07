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В золоте с ног до головы: Кайли Дженнер показала идеальные формы в роскошном летнем образе

Вторник 07 июля 2020 обновлено 22:23
В золоте с ног до головы: Кайли Дженнер показала идеальные формы в роскошном летнем образе
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Звезда показала новые снимки с отдыха

Кайли Дженнер продолжает будоражить воображение фанатов даже на карантине. Девушка отправилась в пустыню, где устроила необычную фотосессию. Она примерила эффектные наряды, которые подчеркнули ее пышные формы и отличный золотистый загар. Первый образ, который она представила на суд фанатов – облегающее платье цвета песчаной бури. Пикантный наряд с разрезом по ноге и драпировкой звезда дополнила дерзкими слайдерами Yeezy цвета хаки и крупными золотыми браслетами. Макияж она сделала в бронзовых летних оттенках, а волосы заплела в косу в духе Анджелины Джоли в «Ларе Крофт». Получилось весьма стильно и соблазнительно!

В золоте с ног до головы: Кайли Дженнер показала идеальные формы в роскошном летнем образе

Кайли умеет подобрать эффектный наряд (фото: instagram.com/kyliejenner)

Но на этом Кайли не думала останавливаться. Несколько часов назад 22-летняя миллиардерша запостила новую серию кадров из пустыни. Очередной лук составили платье с выразительным, необычного кроя лифом и вновь – с ассиметричной драпировкой. Наряд с откровенными деталями позволил Кайли показать свою пышную грудь и роскошные бедра. Благодаря облегающей ткани он также подчеркнул тонкую талию и крутые изгибы фигуры Дженнер. Из украшений молодая мама вновь предпочла массивные браслеты в самом модном золотом оттенке, а также солнцезащитные очки.

В золоте с ног до головы: Кайли Дженнер показала идеальные формы в роскошном летнем образеВ золоте с ног до головы: Кайли Дженнер показала идеальные формы в роскошном летнем образеВ золоте с ног до головы: Кайли Дженнер показала идеальные формы в роскошном летнем образе

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, волосы звезды вновь привычного всем темного цвета – натурального для Кайли. Напомним, Кайли Дженнер за последнее время сменила массу причесок. Так, сначала она стала блондинкой, затем поменяла цвет на нежно-розовый, а позже и вовсе выбрала золотисто-шоколадный. Именно последний вариант пришелся по душе всем поклонникам больше всего. И не только им – свои призывы оставить данный цвет волос оставили под постом инстдивы практически все члены знаменитой семьи: старшие сестры Кайли Ким и Хлое Кардашьян, а также мама девушек – Крис Дженнер.

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