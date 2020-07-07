В золоті з ніг до голови: Кайлі Дженнер показала ідеальні форми в розкішному літньому образі

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка показала нові знімки з відпочинку

Кайлі Дженнер продовжує розбурхувати уяву фанатів навіть на карантині. Дівчина вирушила в пустелю, де влаштувала незвичайну фотосесію. Вона приміряла ефектні вбрання, які підкреслили її пишні форми і чудовий золотистий загар. Перший образ, який вона представила на суд фанатів – вузьку сукню кольору піщаної бурі. Пікантне вбрання з розрізом по нозі і драпіруванням зірка доповнила зухвалими слайдерами Yeezy кольору хакі і великими золотими браслетами. Макіяж вона зробила в бронзових літніх відтінках, а волосся заплела в косу в дусі Анджеліни Джолі в «Лару Крофт». Вийшло дуже стильно і спокусливо!

Кайлі вміє підібрати ефектне вбрання (фото: instagram.com/kyliejenner)

Але на цьому Кайлі не думала зупинятися. Кілька годин тому 22-річна мільярдерка запостила нову серію кадрів з пустелі. Черговий лук склали плаття з виразним, незвичайного крою ліфом і знову – з асиметричною драпіруванням. Наряд з відвертими деталями дозволив Кайлі показати свої пишні груди і розкішні стегна. Завдяки облягаючому силуету він також підкреслив тонку талію і круті вигини фігури Дженнер. З прикрас молода мама знову віддала перевагу масивним браслетам в модному золотомк відтінку, а також сонцезахисні окуляри .

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, волосся зірки знову звичного всім темного кольору – натурального для Кайлі. Нагадаємо, Кайлі Дженнер за останній час змінила безліч зачісок. Так, спочатку вона стала блондинкою, потім поміняла колір ніжно-рожевий, а пізніше і зовсім вибрала золотисто-шоколадний. Саме останній варіант припав до душі всім шанувальникам найбільше. І не тільки їм – свої заклики залишити цей колір волосся залишили під постом інстадіви практично всі члени знаменитої родини: старші сестри Кайлі Кім і Хлое Кардашьян, а також мама дівчат – Кріс Дженнер.