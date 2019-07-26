Знойная красотка: Ева Лонгория показала стильный образ и идеальную фигуру

Ева Лонгория, которая в последнее время заметно постройнела и похорошела, старается всячески это подчеркнуть. Актриса все чаще восхищает мир стильными нарядами, которые демонстрируют ее безупречную фигуру и яркую внешность. Причем старается каждый раз подобрать новый оттенок, фасон и длину.

Ева примеряет все оттенки радуги (фото: instagram.com/evalongoria)

Чего только стоят ее выходы на прошлой неделе – для премьеры фильма "Дора и Затерянный город» и на прочие светские мероприятия она примерила несколько нарядов: 2 комбинезона в изумрудных тонах, белое роскошное платье, а также стильный черный брючный костюм.

Несколько часов назад знойная актриса решила показать, как к лицу ей жизнерадостный желтый. Брючный костюм солнечного оттенка она надела, впрочем, не сегодня. Фото, как обозначила сама Ева, давнее. В таком наряде актриса посетила премьеру американского драматического телесериала «Гранд-отель», которая состоялась в Нью-Йорке в июне. Тем не менее, своей актуальности он не утратил.

Ева в Нью-Йорке (фото: instagram.com/evalongoria)

Узкие классические брюки и свободного кроя жакет с крупными накладными карманами Лонгория сочетает с простым белым топом и коричневыми босоножками на высоких шпильках. Дополняют образ высокий хвост и яркий макияж. К посту Ева добавила забавную подпись: «Карманы полны солнечного света». Поклонники фото оценили высоко, дав ему рекордное количество «сердечек» и комментариев.

Еве к лицу желтый (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, сейчас Ева, которая недавно соблазняла подписчиков фото в купальниках, ушла с головой в работу. Знаменитая красотка путешествует по миру с премьерой, а также участвует в разнообразных шоу. Поэтому фото с любимым сыном – годовалым Санти – на ее странице стало меньше.

Видимо, Ева и сама скучает по беззаботным денькам в Барселоне и Италии, когда целыми днями наслаждалась солнцем и морем в компании любимых мужчин. Так как несколько дней назад она опубликовала фото, где позирует в купальнике с сыном на руках, и написала: «Хотелось бы до сих пор быть в отпуске».