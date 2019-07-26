Спекотна красуня: Єва Лонгорія продемонструвала стильний наряд і струнку фігуру

Єва Лонгорія, яка останнім часом помітно пострункішала і покрасивішала, намагається всіляко це підкреслити. Актриса все частіше захоплює світ стильними нарядами, які демонструють її бездоганну фігуру і яскраву зовнішність. Причому намагається кожен раз підібрати новий колір, фасон і довжину.

Єва приміряє всі відтінки веселки (фото: instagram.com/evalongoria)

Чого тільки варті її виходи минулого тижня – для прем'єри фільму "Дора і Загублене місто» та на інші світські заходи вона приміряла кілька нарядів: 2 комбінезона в смарагдових тонах, біле розкішне плаття, а також стильний чорний брючний костюм.

Кілька годин тому спекотна актриса вирішила показати, як личить їй життєрадісний жовтий. Брючний костюм сонячного відтінку вона одягла, втім, не сьогодні. Фото, як визначила сама Єва, давнє. У такому вбранні актриса відвідала прем'єру американського драматичного телесеріалу «Гранд-готель», яка відбулася в Нью-Йорку в червні. Тим не менш, своєї актуальності він не втратив.

Єва в Нью-Йорку (фото: instagram.com/evalongoria)

Вузькі класичні брюки вільного крою жакет з великими накладними кишенями Лонгорія поєднує з простим білим топом і коричневими босоніжки на високих шпильках. Доповнюють образ високий хвіст і яскравий макіяж. До посту Єва додала веселий підпис: «Кишені повні сонячного світла». Шанувальники фото оцінили високо, давши йому рекордну кількість «сердечок» і коментарів.

Єві до лиця жовтий (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, зараз Єва, яка нещодавно спокушала шанувальників фото в купальниках, поринула з головою в роботу. Знаменита красуня подорожує по світу з прем'єрою, а також бере участь у різноманітних шоу. Тому фото з улюбленим сином – однорічним Санті – на її сторінці стало менше.

Мабуть, Єва і сама сумує за безтурботним днями в Барселоні та Італії, коли цілими днями насолоджувалася сонцем і морем в компанії улюблених чоловіків. Бо кілька днів тому вона опублікувала фото, де позує в купальнику з сином на руках, і написала: «Хотілося б досі бути у відпустці».