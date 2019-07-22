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Икона стиля: Ева Лонгория восхищает безупречными образами и совершенным телом

Lite » Мода 22.07.2019 - 20:29
Икона стиля: Ева Лонгория восхищает безупречными образами и совершенным телом
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Изучаем топ-4 образа знойной красотки

Ева Лонгория, которая стала мамой в прошлом году, успешно совмещает материнство с карьерой. Причем звезда старается не пропускать ни одной светской тусовки, а наряды выбирает один другого ярче. Только за последние несколько дней знойная латиноамериканская красотка показала целых 4 образа, которые буквально взорвали сеть.

Икона стиля: Ева Лонгория восхищает безупречными образами и совершенным телом

Ева Лонгория в последнее время показывает массу стильных образов (фото: instagram.com/ermannoscervino) 

Первый из них она выбрала для церемонии награждения Premios Juventud 2019, где отмечают заслуги молодых и перспективных испанских знаменитостей. Черный брючный костюм от Ermanno Scervino с блестящими узорами по всей поверхности ткани сделал образ торжественным и нескучным. Узкие брюки дополнил пиджак с глубоким вырезом, под которым проглядывалось нижнее белье и роскошная грудь Лонгории. Дополнили лук босоножки на высокой шпильке, чокер на шее и собранные в высокий хвост волосы. Завершающий штрих – яркий макияж с выразительными smoky-eyes.

Икона стиля: Ева Лонгория восхищает безупречными образами и совершенным теломЕве к лицу все оттенки зеленого (фото: instagram.com/charroxstylist) 

Второй она примерила на премьерк фильма "Дора и Затерянный город", где сыграла одну из ролей. Ева надела ярко-зеленый комбинезон с длинными рукавами, глубоким декольте и широкими брюками. Стильные детали – узкий пояс на талии и кокетливые карманы на груди – сделали фигуру Евы просто совершенной. Дополняли образ объемная укладка и яркий мейк-ап, который сделал взгляд Лонгории выразительным и жгучим.

Икона стиля: Ева Лонгория восхищает безупречными образами и совершенным теломЛонгория обожает комбинезоны (фото: instagram.com/evalongoria) 

Третий образ не менее яркий. 44-летняя актриса вновь отдала предпочтение зеленому, но другого оттенка. В этот раз крой комбинезона Лонгории явно имел целью подчеркнуть хрупкость плеч, стройность ног и тонкость талии. Наряд она дополнила босоножками бежевого оттенка на высоком каблуке и выглядела по-настоящему элегантной и стильной.

Икона стиля: Ева Лонгория восхищает безупречными образами и совершенным теломБелый делает Еву свежей и яркой (фото: instagram.com/whiterunway) 

В последнем из нашей подборки образе звезда явилась на презентацию журнала Haute Living, обложку которого украсила. На роскошное мероприятие звезда пришла в белом платье чуть ниже колен от White Runway. Благодаря переплету на талии в виде банта оно также подчеркнуло стройность Лонгории, а благодаря оттенку – ее загорелую бархатную кожу. Дополняли наряд босоножки на высоких каблуках с ремешками на щиколотках, а также безупречный макияж.  

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