"Женственно и сексуально": дива Монро поразила эффектным образом на красной дорожке

Артистка посетила церемонию вручения украинской кинопремии Золота Дзиґа 2019
В пятницу, 19 апреля в Киеве прошла украинская кинопремия "Золота Дзиґа 2019", на красную дорожку которой вышло немало звезд. Среди них была и травести-дива Монро, которая выбрала для мероприятия эффектный и стильный образ. Фото эпатажная артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Монро блистала в платье весьма необычного фасона от украинского дизайнера Ларисы Лобановой. Черно-белый наряд отличался плавным переходом цветов, а также высоким разрезом спереди и длинным шлейфом сзади. Звезда дополнила образ золотистыми босоножками на шпильке и фирменным белокурым париком.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
"Поки що без #золотадзиґа, але з вірою в українське кіно! До зустрічі на ювілейному 10_ому Одеському кінофесті", - написала артистка.
Фото: травести-дива Монро (.facebook.com/monroe.diva)
Поклонники назвали аутфит Монро роскошным и очень женственным и засыпали ее комплиментами.
Напомним, ранее дива Монро взбудоражила сеть поразительным перевоплощением.
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