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"Жіночно і сексуально": діва Монро вразила ефектним образом на червоній доріжці

Lite » Мода 20.04.2019 - 12:53
"Жіночно і сексуально": діва Монро вразила ефектним образом на червоній доріжці
Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Артистка відвідала церемонію вручення української кінопремії Золота Дзиґа 2019

У п'ятницю, 19 квітня в Києві пройшла українська кінопремія "Золота Дзиґа 2019", на червону доріжку якої вийшло чимало зірок. Серед них була і травесті-діва Монро, яка вибрала для заходу ефектний і стильний образ. Фото епатажна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Монро блищала в сукні вельми незвичайного фасону від українського дизайнера Лариси Лобанової. Чорно-біле вбрання відрізнявся плавним переходом кольорів, а також високим розрізом спереду і довгим шлейфом ззаду. Зірка доповнила образ золотистими босоніжками на підборах і фірмовою білявою перукою.

&quot;Жіночно і сексуально&quot;: діва Монро вразила ефектним образом на червоній доріжці

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"Поки що без #золотадзиґа, але з вірою в українське кіно! До зустрічі на ювілейному 10_ому Одеському кінофесті", - написала артистка.

&quot;Жіночно і сексуально&quot;: діва Монро вразила ефектним образом на червоній доріжці

Фото травесті-діва Монро.facebook.com/monroe.diva)

Шанувальники назвали аутфит Монро розкішним і дуже жіночним і засипали її компліментами.

  • "Вішукана, як завжди!"
  • "Ідеальний образ"
  • "Монритта, виглядаєте дуже жіночно і сексуально! Як завжди на висоті!"
  • "Ви як завжди неймовірна"
  • "Як завжди красуня, дуже стильно!"
  • "Шикарний образ"
  • "Завжди вишукана Діва. Все стильно і смачно! Бездоганна Монро"
  • "Господи, цей образ просто шикарний! Я в захваті!"
  • "У Вас більше жіночності, ніж у половини сучасних жінок! Так тримати!!!"
  • "Чудова!"
  • "Шикарна жінка"

Нагадаємо, раніше діва Монро розбурхала мережу вражаючим перевтіленням.

Ми також писали, що травесті-діва Монро поділилася враженнями від Венеціанського карнавалу.

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