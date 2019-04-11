Невероятное преображение: дива Монро взбудоражила сеть эффектными фото

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Яркая артистка позировала в одной лишь мужской рубашке

Яркая и эффектная травести-дива Монро не только радует поклонников впечатляющими образами и нарядами, но и регулярно делится полезными советами и историями из жизни. Кроме того, она - признанный мастер перевоплощений. На этой раз артистка поразила сменой привычного имиджа, а также пикантными снимками, которыми поделилась в Instagram.

Неугомонная Монро сменила свои обычные белокурые кудри на парик жгучего черного цвета со стрижкой каре. При этом звезда позировала в одной лишь клетчатой мужской рубашке и туфлях на шпильке.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Одно из фото вышло особенно "горячим" - на нем шоувумен позирует в проеме балконной двери боком к камере, эротично согнув ногу и демонстрируя стройную фигуру. В руках Монро держит сигарету и выпускает струю дыма.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Именно теме курения она посвятила эту публикацию. По словам знаменитости, она никогда не курила, а когда все же пробовала - истории выходили не самые лучшие. Хотя она согласна, что для фотосессии сигарета - отличный аксессуар, создающий более драматичный образ.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

"Так грустно, что хочется... Не поверите, Но я никогда не курила. Баловалась разок другой, и то по малолетке и за компанию, Но чтобы длительный период - не-а, вот просто не в кайф, и голова дурная, и ноги ватные. Бери под белы рученьки, пакуй в кузов и вывози в лес. Помню, первый раз затянулась на переменке, в одиннадцатом классе, как раз перед школьной олимпиадой по химии. Мои одноклассники смалили во всю ментоловый more, длиннинькие такие, а я все целку строила. В итоге поддалась на уговоры, и в итоге получила два балла, хотя шла на победу( Помню так стыдно было перед учителем, он то надежды возлагал.



Второй раз затянулась уже будучи студенткой универа. На втором курсе я дико втюрилась в друга моей подруги. Он был красив, как Аполлон, которого я никогда не видела. Носил узкие джинсы и черное пальто, пил джин с тоником и курил Marlboro. Мы вместе иногда тусили. Ну как вместе, я набивалась с ними, чтобы дышать его ароматом, а он вообще не замечал. В итоге, чтобы типа быть на одной волне, я затянулась сигареткой. Кашляла, шо чахоточная. Он, кстати, заливал ко мне спустя лет десять на одной тусе. Я уже известной была, и эффектно отшила.



Еще был раз на гастролях в Кременчуге)) Б*яяя...как вспомню. Тогда только Джей Ло появилась и ее легендарная жо... Она не курила, но для полноты картины, а я ж возомнила себя ею, не хватало папироски. Мы с коллегами закончили шоу и спустились в биллиардную. Тогда при клубе всегда стояли биллиардные столы, и в клубах еще курили. Какие-то местные продвинутые мачо подкатили к столичным АтрЫсткам визуального жанра и давай кружить коньяком и сигаретами) Я с какого-то перепугу выкурила ажжж трЫ штукЫ и на следующий день думала сдохну. хорошо хоть не отдалась на столе, хотя были попытки...мои. Ну как, женщина с ароматом табака отдается без раздумий.



К чему веду, бросайте Вы эту вредную привычку. Ну реально экономия средств и здоровее будете. Хотя в кадре сигарета - абсолютная драма, какой не добьешься даже самым громким скандалом. Затяжка, очерченные скулы, облако дыма и взгляд в никуда... Захотелось виски и на концерт Aerosmith", - поделилась откровениями травести-дива.

Подписчики признались, что даже не сразу узнали ее на этих фото, и оставили множество комментариев.

"По тому, как вы ее держите (сигарету) видно что вы не курите"

"Вам нужно свои философскии размышления в книгу собрать - поверьте - затягивает!"

"Траволты не хватает для полной картины))))"

"Фотки супер! Я курю, давно, в этом году уже пыталась бросить 3 раза, и сейчас бросаю, понимаю, что фигня редкая эти сигареты"

"Это просто восхитительно"

"Почему мужские рубашки на девушках смотрятся красивее???"

"Невероятное преображение!... А я бросила курить за один день"

"Такие женственные ножки"

"Как мне нравятся ваши образы. Образы обычной женщины, но при этом яркой, индивидуальной, узнаваемой. Монро....спасибо вам за вдохновление"

"О, Боги! Листаю ленту! И не узналалаааалллалаал! Стильно"

"Радует глаз, как все гармонично . Макияж , выражение лица , одежда , позы .... мысли тоже"

"Грация кошки! шикарные фоточки"

Напомним, ранее дива Монро очаровала нежным весенним образом.

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