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Зажги ночь! Топ-3 соблазнительных образа от Роузи Хантингтон-Уайтли, которые сделают вас звездой вечера

Lite » Мода 23.09.2019 - 21:23
Зажги ночь! Топ-3 соблазнительных образа от Роузи Хантингтон-Уайтли, которые сделают вас звездой вечера
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/nikki_makeup)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Учимся у модели составлять вечерние образы

Роузи Хантингтон-Уайтли уже давно взяла на себя роль гида по стилю на все случаи жизни. Девушка виртуозно сочетает вещи, разбавляет нужными деталями, дополняет безупречным макияжем и прической – и приводит в восторог полмира! Модель уже успела показать массу образов на деловые встречи и в офис. Самое время остановиться на соблазнительных вечерних.

Зажги ночь! Топ-3 соблазнительных образа от Роузи Хантингтон-Уайтли, которые сделают вас звездой вечераРоузи обожает блистать на различных мероприятиях (фото: instagram.com/rosiehw)

Королева ночи

Роузи – одна из давних поклонниц марки Versace, а к тому же близкая подруга Донателлы Версаче – не могла пропустить показ легендарного бренда в Милане. К мероприятию она подготовилась более чем тщательно. Модель выбрала брючный костюм из блестящей ткани с узкими брюками и свободного кроя пиджаком, под который надела лишь черное белье. Дополнили наряд массивная золотая цепочка в духе марки и утонченные босоножки. Безусловно, она бы не смотрелась столь сексуально и стильно без голубых smoky-eyes и укладки с гладкими волосами. Этот образ – один из самых ярких и соблазнительных у британской модели, который точно стоит повторить!

Зажги ночь! Топ-3 соблазнительных образа от Роузи Хантингтон-Уайтли, которые сделают вас звездой вечераЗажги ночь! Топ-3 соблазнительных образа от Роузи Хантингтон-Уайтли, которые сделают вас звездой вечераНовый образ Роузи (фото: instagram.com/rosiehw, instagram.com/nikki_makeup)

Немаленькое черное платье

Модель знает, что черный – однозначно цвет блондинок. Он отлично контрастирует с волосами, добавляет яркости и «четкости». В ее гардеробе много вещей этого цвета: от топов, юбок и брюк на каждый день до обожаемого всеми маленького черного платья на выход. А если атмосфера и торжественность вечера позволяют, то она выбирает вариант максимально соблазнительный. К примеру, платье в пол с высоким разрезом и глубоким декольте, призванное не выставить на обозрение все достоинства фигуры, но тонко намекнуть на них. Что может быть сексуальнее?

Зажги ночь! Топ-3 соблазнительных образа от Роузи Хантингтон-Уайтли, которые сделают вас звездой вечераЗажги ночь! Топ-3 соблазнительных образа от Роузи Хантингтон-Уайтли, которые сделают вас звездой вечераНаряд для торжественного события (фото: instagram.com/rosiehw)

Ночь нежна

И еще один обожаемый оттенок модели – белый. Для вечернего выхода Роузи предлагает обыграть его с помощью бельевого стиля. Шелковое платье на тонких бретелях придает образу некой интимности: словно она собиралась ложиться спать, но передумала. А вместо этого накинула на плечи объемный жакет молочного оттенка, обула туфли на шпильке, дополнила все драгоценными украшениями и макияжем с яркими губами и отправилась на поиски приключений. Выглядит нежно, романтично и невероятно сексуально!

Зажги ночь! Топ-3 соблазнительных образа от Роузи Хантингтон-Уайтли, которые сделают вас звездой вечераПлатье в бельевом стиле вечером смотрится еще более сексуально (фото: instagram.com/rosiehw)

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