Затмила всех: Пенелопа Крус в роскошном наряде покорила Венецианский фестиваль

Пенелопа Крус – одна из самых главных звезд Венециансокго кинофестиваля. Она уже успела показаться во всей красе на фотоколле в голубом платье от Ralph & Russo, расшитом камнями. Закрытое вверху, с длинными рукавами, оно полной мерой продемонстрировало ее стройные ноги. Дополнили наряд утонченные босоножки на высоком каблуке и украшения с драгоценными камнями. Макияж ей сделали в приглушенных тонах, а волосы уложили легкой волной. Казалось бы – куда краше? Но на очереди – новый невероятной красоты наряд от уже упомянутого бренда.

Первый наряд Пенелопы (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Вчера, 1 сентября, на кинофоруме был представлен фильм «Осиная сеть» от режиссера Оливье Ассаяса. Пенелопа сыграла в нем одну из главных ролей. На красной дорожке она появилась в белом шифоновом платье Ralph & Russo сезона осень-зима 19-20 с оголенными плечами и корсетом, украшенным перьями и камнями. Многоярусная юбка наряда, состоящая из «пены» оборок, придала всему луку легкости и воздушности. Дополнили образ изысканные украшения от Atelier Swarovski By Penélope Cruz Fine Jewelry, макияж с акцентом на губы и сияющую кожу, а также уложенные в свободную высокую прическу волосы.

Пенелопа в шифоновом платье (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Стоит ли говорить, что, появившись перед фотографами и гостями, она буквально приковала к себе все внимание? Роскошная и элегантная, Пенелопа была похожа на сказочную принцессу или же невесту.

Пенелопа стала главной звездой дня (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса опубликовала кадр у себя в Instagram, поблагодарив бренд за предоставленный наряд. И тут уже поклонники смогли отвести душу, оставляя многочисленные эмоциональные комментарии под постом актрисы.

К слову, на красной дорожке знаменитсоть блистала одна, без любимого мужчины Хавьера Бардема, который сейчас занят рабочими вопросами. Жаль! Наверняка ему хотелось бы пройтись рядом с такой роскошной женщиной.