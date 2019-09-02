Затьмарила всіх: Пенелопа Крус в розкішному вбранні підкорила Венеціанський фестиваль

Пенелопа Крус – одна з найголовніших зірок Венециансокго кінофестивалю. Вона вже встигла показатися у всій красі на фотоколі в блакитному платті від Ralph & Russo, розшитому каменями. Закрите вгорі, з довгими рукавами, воно повною мірою продемонструвало її стрункі ноги. Доповнили наряд витончені босоніжки на високому каблуці і прикраси з дорогоцінними каменями. Макіяж їй зробили в приглушених тонах, а волосся уклали легкої хвилею. Здавалося б – куди красивіше? Але на черзі – нове неймовірної краси вбрання від вже згаданого бренду.

Перший образ Пенелопи (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Вчора, 1 вересня, на кінофорумі був представлений фільм від режисера Олів'є Ассаяса. Пенелопа зіграла в ньому одну з головних ролей. На червоній доріжці вона з'явилася в білій шифоновій сукні Ralph & Russo сезону осінь-зима 19-20 з оголеними плечима і корсетом, прикрашеним пір'ям і камінням. Багатоярусна спідниця вбрання, що складається з «піни» воланів, надала всьому луку легкості і витонченості. Доповнили образ вишукані прикраси від Atelier Swarovski By Penélope Cruz Fine Jewelry, макіяж з акцентом на губи і сяючу шкіру, а також укладене в вільну високу зачіску волосся.

Пенелопа в шифоновій сукні (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Чи варто говорити, що, з'явившись перед фотографами і гостями, Пенелопа буквально прикувала до себе увагу? Розкішна і елегантна, вона була схожа на казкову принцесу або ж наречену.

Пенелопа стала головною зіркою дня (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса опублікувала кадр у себе в Instagram, подякувавши бренд за вбрання. І тут вже шанувальники змогли відвести душу, залишаючи численні емоційні коментарі під постом актриси.

До речі, на червоній доріжці знаменитсоть сяяла одна, без коханого чоловіка Хав'єра Бардема, який зараз зайнятий робочими питаннями. Шкода! Напевно йому хотілося б пройтися поруч з такою розкішною жінкою.