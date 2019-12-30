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Засмагла і щаслива: Ірина Шейк блиснула пишними формами у відвертому міні

Lite » Мода 30.12.2019 - 20:22
Засмагла і щаслива: Ірина Шейк блиснула пишними формами у відвертому міні
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Зірка вирушила на відпочинок

Ірина Шейк не дарма днями показала спокусливе архівне фото з берега океану. Днями знаменита модель знову вирушила на відпочинок. Причина більш ніж важлива - 33-річна красуня полетіла на весілля до близької подруги Інги Рубінштейн. Дівчата позують на тлі піску і декору пляжного ресторану, обнявшись. У підписі вона написала, що вітає молодят.

Засмагла і щаслива: Ірина Шейк блиснула пишними формами у відвертому мініІрина та Інга (фото: instagram.com/irinashayk)

На фото Ірина приміряла біле міні-плаття, яке підкреслило її пишні форми і шоколадну засмагу. Популярна модель стоїть в півоберта, спокусливо прогнувшись. Образ гарячої красуні доповнили чорно-червона сумочка з принтом під леопард, а на одну ногу вона одягла браслет. Пишна укладка, чуттєвий макіяж... Ірина просто підірвала мережу таким яскравим чином.

Вбрання вже облетіло багато модних сайтів, які радять усім напередодні відпустки запастися подібним. «Чудова», «прекрасна», «наші вітання», - пишуть фоловери, заодно вітаючи Інгу. Вона, до речі, вибрала більш скромний варіант - костюм в піжамному стилі болотного відтінку з білими смугами. Завершував стильний образ кулон і ободок в волоссі.

Засмагла і щаслива: Ірина Шейк блиснула пишними формами у відвертому мініІрина та Стелла (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, сама Ірина Шейк особисте життя тримає подалі від сторонніх поглядів. Навіть коли модель була у відносинах з батьком своєї дитини, голлівудським актором Бредлі Купером, вона намагалася не показувати свої почуття. У мікроблозі знаменитості вкрай рідко з'являлися загальні знімки. Останній з них - з премії «Оскар», яку вони відвідали як пара. З тих пір як союз Ірини і Бредлі розпався остаточно, в пресі раз у раз з'являються чутки про її нові романи. Які, тим не менш, не підтверджуються ні Шейк, ні її найближчим оточенням.

До слова, Ірина часто з'являється на людях в компанії Стелли Максвелл, відомої своєю нетрадиційною орієнтацією. Нещодавно дівчата навіть літали на спільний відпочинок.

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