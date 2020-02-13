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Загадкова наречена: Белла Хадід несподівано вдягла фату та "шлюбну" сукню

Lite » Мода 13.02.2020 - 18:36
Загадкова наречена: Белла Хадід несподівано вдягла фату та "шлюбну" сукню
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель здивувала несподіваним образом нареченої

Белла Хадід – одна з найпопулярніших моделей сучасності, яка бере участь у всіх знакових показах від кращих брендів. Зараз дівчина активно ходить по подіуму New York Fashion Week. Модель приміряла масу стильних і оригінальних образів. Вона демонструвала об'ємні піджаки і сукні з незвичайними вирізами від Brandon Maxwell, пишні сукні в пір'ї від Oscar de la Renta, кольорові пальто, класичні брюки і масу інших речей нового модного сезону.

Загадкова наречена: Белла Хадід несподівано вдягла фату та &quot;шлюбну&quot; сукнюЗагадкова наречена: Белла Хадід несподівано вдягла фату та &quot;шлюбну&quot; сукню

Белла на показі (фото: instagram.com/bellahadid)

А кілька годин тому популярна модель показала речі з показу Rodarte, де приміряла вельми незвичайний образ. Белла перетворилася в «фатальну» наречену з чорними губами і блідою шкірою. Модель показала біле плаття в червоний горошок з червоним комірцем і манжетами довжиною до колін і підкресленою лінією талії. Доповнювали ретро-образ фата з червоним великою квіткою, білі рукавички і довгі сережки з перлами. Родзинка лука – довге волосся, укладене великими локонами. Белла виглядала урочисто і яскраво і явно відмінно вжилася в роль нареченої.

Загадкова наречена: Белла Хадід несподівано вдягла фату та &quot;шлюбну&quot; сукнюЗагадкова наречена: Белла Хадід несподівано вдягла фату та &quot;шлюбну&quot; сукню

Образ нареченої Беллі до обличчя (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, в реальному житті Белла поки що не збирається приміряти подібний образ. Дівчина зосереджена на побудові кар'єри, а в особистому житті красуні ніяких істотних змін не сталося.

Загадкова наречена: Белла Хадід несподівано вдягла фату та &quot;шлюбну&quot; сукнюБелла і The Weeknd (фото: instagram.com/bellahadid)

Останній бойфренд Белли – співак Эйбел Тесфайе, відомий як The Weeknd. Пара почала зустрічатися на початку 2015-го року. Вперше молоді люди були помічені в квітні того ж року на фестивалі «Коачелла». Пізніше молодша Хадід навіть знялася в одному з кліпів виконавця під назвою «In The Night». Дівчина показувала щасливі фото в своєму мікроблозі і, здавалося, знайшла свою другу половинку. Але в листопаді 2016-го року закохані вирішили розлучитися. Причина – щільні робочі графіки обох. Через якийсь час пара відновила стосунки – у травні 2018-го їх знову стали бачити разом. А вже в серпні 2019 пара знову розлучилася, тепер остаточно.

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