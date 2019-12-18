Безупречна: Кайли Дженнер показала "горячий" total look в шоколадных тонах

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка восхитила новым образом

Кайли Дженнер в последнее время, похоже, замахнулась на звание еще одной иконы стиля. 22-летняя красавица то и дело демонстрирует массу продуманных до мелочей образов, в которых выглядит эффектно и соблазнительно. В этот раз вслед за Роузи Хантингтон-Уайтли младшая из семейства Кардашьян-Дженнер выбрала наряд в шоколадных тонах.

Ансамбль составили облегающий комбинезон, сверху на который она накинула объемный тренч, а также высокие сапожки на каблуках, сумка под крокодиловую кожу и узкие солнцезащитные очки. Завершали образ безупречная укладка и выразительный макияж. "Ты первая", "огонь", "да, да, да" – не устают писать ей поклонники.

Кайли Дженнер в новом образе (фото:instagram.com/kyliejenner)

В сториз Кайли написала, что намерена веселиться всю ночь в компании лучшего друга Гарри Хадсон – американского певца в стиле фолк-рок и поп. К компании присоединились и другие знакомые. Также Кайли недавно появилась в обществе еще одного давнего знакомого – музыканта Фая Хадра, который ранее был замечен в непродолжительных отношениях с Кендалл Дженнер. Вполне возможно, вскоре самая молодая миллиардерша в мире порадует поклонников новым романом.

Кайли Дженнер веселится в компании друзей (фото: instagram.com/harryhudson)

Напомним, с отцом своего ребенка Трэвисом Скоттом Кайли рассталась в конце лета. По словам инсайдеров, пара решила взять паузу в отношениях. При этом ни сама бизнесвумен, ни ее экс-бойфренд комментариев не давали. А в сети появилась информация, что возлюбленный изменял Дженнер. Некоторые поклонники даже потрудились найти компромат на рэпера. Но сам Скотт, как и все те очевидцы утверждают, что это неправда, и причина расставания банальна – молодым людям просто нужно разобраться в отношениях. Семья девушки, которая обожает Трэвиса и считает лучшим из кандидатов на руку Кайли, очень надеется, что бывшие возлюбленные сойдутся опять.