Взяти на замітку: Кайлі Дженнер демонструє ідеальне поєднання зі шкіряним костюмом

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка порадувала новим бездоганним образом

Кайлі Дженнер обожнює речі зі шкіри. Не так давно 22-річна красуня показала, як вигідно обіграти шкіряні штани. Чимало на її сторінці в Instagram луків на основі жіночих суконь і комбінезонів. А цього разу вона вирішила продемонструвати, як може незвично виглядати костюм з цього знову популярного матеріалу.

Кайлі одягла яскраво-червоні широкі класичні брюки вільного крою закриту сорочку. Щоб розбавити монохромний образ, вона взула чорні витончені босоніжки на високих підборах, а на пояс повісила чорну сумку. Завершують вбрання масивні золоті сережки, яскравий макіяж і бездоганна укладання. Фото молодша з сімейства Дженнер зробила в своєму будинку. Скоріше за все, дівчина зібралася на зустріч зі своїми численними подругами.

Кайлі в новому яскравому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, останнім часом Кайлі регулярно радує своїх фоловерів стильними образами. Один з найуспішніших – у шоколадних тонах. Моду на цей відтінок ввели багато it-girls. Серед зіркових шанувальниць цього кольору і знаменита британська ікона стилю Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Ансамбль склали облягаючий комбінезон, зверху на який вона накинула об'ємний тренч, а також високі чобітки на підборах, сумка під крокодилячу шкіру і вузькі сонцезахисні окуляри. Завершували образ бездоганна укладання і виразний макіяж.

Кайлі перетворюється на ікону стилю (фото: instagram.com/kyliejenner)

Крім пристрасті знаменитої бізнесвумен до образів total look-образів, вона любить демонструвати ще один тренд. Дівчина часто вибирає однакові вбрання зі своєю дочкою. Днями вона порадувала подібним виходом. Кайлі і Стормі наділи темно-зелені сукні від Ralph & Russo, які бренд розробив ексклюзивно для них.

Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер приміряла довгу сукню з пишним бантом і високим розрізом, що оголює ноги. Доповнили його туфлі на шпильці, а також сережки та кольє зі смарагдами. Макіяж їй зробили виразний, в насичених коричневих відтінках. А волосся поклали м'якою хвилею. Дівчинка красувалася в закритій сукні з пишною спідницею і рукавами-ліхтариками, а доповнили образ непосидючої красуні білі кеди.