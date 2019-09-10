Взять серебро: Джиджи и Белла Хадид демонстрируют, как носить трендовые наряды в серых тонах

Джиджи и Белла Хадид – настоящие звезды подиумов, а также желанные гостьи всех мировых показов. 8 сентября состоялось шоу от американского бренда Tommy Hilfiger. Коллекция Tommy x Zendaya была разработана в сотрудничестве с актрисой и певицей Зендаей. Шоу собрало множество знаменитостей, отметились здесь и популярные сестры. Причем блистали они в нарядах из новой коллекции.

Сестры на показе (фото: instagram.com/gigihadid)

Как Джиджи, так и Белла опубликовали массу фото с мероприятия. Обе девушки примерили стильные наряды в серых тонах. Белла надела серебристые расклешенные брюки, белую футболку, а также пиджак в клетку, изюминка образа – объемное кепи с козырьком с таким же узором. Джиджи выбрала серый с мелким принтом логотипа коллекции облегающий комбинезон. Высокое горло, расклешенные брюки, длинные рукава – несмотря на такой закрытый наряд, старшая Хадид сумела все же выглядеть сексуально. Дополнили образ горчичного отенка туфли, черная шляпка, маленькая сумочка ей в тон и длинные серьги.

Девушкам к лицу все наряды (фото: instagram.com/gigihadid)

Обе красотки выглядели довольными и счастливыми. Сестры, которые в жизни очень дружны, держались за руки и с удовольствием позировали фотографам. После они написали трогательные слова всем, кто создал коллекцию.

Джиджи также разрабатывала коллекции (фото: instagram.com/gigihadid)

"Поздравляем @tommyhilfiger @zendaya @luxurylaw @thomasjhilfiger с потрясающим шоу и опытом! Большая любовь и хвала вам и всей команде. TH –моя семья!", – написала Джиджи, которая также сотрудничала с известной маркой и разрабатывала коллекции для них. "@zendaya сделала эту шляпу, поэтому я буду носить эту шляпу до тех пор, пока я больше не смогу носить эту шляпу @tommyhilfiger", – написала полушутя Белла, такм образом выразив полный восторг от коллекции.

Среди звездных гостей показа здесь были Винни Харлоу, Эшли Грэм (которая прошлась по подиуму), Синди Бруна и много других.