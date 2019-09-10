Взяти срібло: Джіджі і Белла Хадід демонструють, як носити трендові вбрання в сірих тонах

Джіджі і Белла Хадід – справжні зірки подіумів, а також бажані гості всіх світових показів. 8 вересня відбулося шоу від американського бренду Tommy Hilfiger. Колекція Tommy x Zendaya була розроблена у співпраці з актрисою і співачкою Зендаей. Шоу зібрало безліч знаменитостей, відзначилися тут і популярні сестри. Причому вони блищали в нарядах з нової колекції.

Сестри на показі (фото: instagram.com/gigihadid)

Як Джіджі, так і Белла опублікували масу фото з заходу. Обидві дівчата приміряли стильні вбрання в сірих тонах. Белла наділу сріблясті розкльошені брюки, білу футболку, а також піджак у клітинку, родзинка образу – об'ємне кепку з козирком з таким же візерунком. Джіджі вибрала сірий з дрібним принтом логотипу колекції облягаючий комбінезон. Високе горло, розкльошені брюки, довгі рукави – незважаючи на такий закритий наряд, старша Хадід зуміла все ж виглядати сексуально. Доповнили образ гірчичного отенка туфлі, чорна капелюшок, маленька сумочка їй в тон і довгі сережки.

Дівчатам до лиця все вбрання (фото: instagram.com/gigihadid)

Обидві красуні виглядали задоволеними і щасливими. Сестри, які в житті дуже дружні, трималися за руки і з задоволенням позували фотографам. Після вони написали зворушливі слова всім, хто створив колекцію.

Джіджі також розробляла колекції (фото: instagram.com/gigihadid)

"Вітаємо @tommyhilfiger @zendaya @luxurylaw @thomasjhilfiger з приголомшливим шоу і досвідом! Велика любов і хвала вам і всій команді. TH –моя сім'я!", – написала Джіджі, яка також співпрацювала з відомою маркою і розробляла колекції для них. "@zendaya зробила цей капелюх, тому я буду носити цю капелюх до тих пір, поки я більше не зможу носити капелюх @tommyhilfiger", – написала напівжартома Белла, такмі чином висловивши повний захват від колекції.

Серед зіркових гостей показу тут були Вінні Харлоу, Ешлі Грем (яка пройшлася по подіуму), Сінді Бруна і багато інших.