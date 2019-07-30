Джиджи Хадид подчеркнула спортивную фигуру нарядом от украинского бренда

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

24-летняя модель вышла в свет в наряде Bevza

Джиджи Хадид, которая недавно в компании младшей сестры Беллы и подруг отправилась на греческий остров Миконос, подготовила для поездки много летних нарядов. Одних только купальников она успела показать бесчисленное множество. А если подключить Беллу, то их можно насчитать штук 10! Тут есть и кислотно-оранжевый, и в горох, и леопардовый, и белый в духе 80-х с высокими стрингами…

Продумали сестры и дополнение к ним. К примеру, Белла облюбовала синие джинсы клеш со строчкой спереди, а также короткие топы и яркие сумочки. А Джиджи с удовольствием носит свободные рубашки, которые дополняет массой пляжных аксессуаров и разнообразных головных уборов.

Джиджи Хадид обожает модные эксперименты (фото: instagram.com/gigihadid)

Многочисленные фолловеры сестер оценили такую активность звезд и с удовольствием комментируют и обсуждают луки Джиджи и Беллы. А украинские поклонницы красоток и вовсе ликуют. Так как на одну из недавних прогулок Джиджи примерила тунику от известного украинского бренда Bevza, представленную в коллекции весна-лето 2019.

Джиджи примерила наряд украинского дизайнера (фото: nstagram.com/bevza_svitlana, скриншот instagram.com/gigi.hadid.news)

7 июля старшая Хадид вышла в свет в необычном луке total white, который составили велосипедки, босоножки на низком ходу и уже упомянутая туника с рукавами и высоким разрезом. Завершающий штрих – сумочка, крупные белые серьги и уже ставшие привычной частью образа Джиджи браслеты с подвесками. Фото, где модель идет в компании друзей, уже наделао шума в сети. Сама Светлана Бевза также опубликовала его на странице бренда.

Свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса (фото: instagram.com/jjosephjonas)

К слову, это далеко не первый успех марки у звездных клиентов. В мае мир облетела новость, что Софи Тернер на свою свадьбу в Лас-Вегасе пришла в комбинезоне именно от этого бренда. Белоснежный наряд необычного кроя имел бешеный успех у фанатов звезды "Игры престолов" по всему миру. Светлана призналась, что это стало для нее настоящим сюрпризом. Ведь приятно осознавать, что вещи твоего бренда выбрали для самого главного события в жизни каждой девушки – свадьбы.

Джиджи в шляпке от Ruslan Baginskiy (фото: instagram.com/gigihadid)

Также Джиджи успела засветиться в вещах от другого украинского бренда – Ruslan Baginskiy. Известный по всему миру шляпник, презентовавший недавно свою дебютную коллекцию в Париже, часто работает со знаменитостями. И они, нужно отметить, просто обожают головные уборы Русналана. В числе его клиенток значатся Кайя Гербер, Белла и Джиджи Хадид, Роузи Хантингтон-Уайтли, Кортни Кардашьян и многие другие.