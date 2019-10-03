Взрыв цвета: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительную фигуру в оранжевом комбинезоне

Кайли Дженнер доказывает: яркие оттенки хороши не только летом. Она круглый год использует розовый, пурпурный, фиолетовый и кислотно-зеленый. А на последнем фото в своем микроблоге девушка продемонстрировала любовь к сочному оранжевому. Кайли одела комбинезон от американской марки Saks Potts. Достаточно простого кроя, закрытый, он, те не менее смотрелся весьма сексуально. Все благодаря материалу.

Новый образ Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Наряд ярко-оранжевого оттенка к тому же переливался желтым сиянием от пайеток. Благодаря такому сочетанию самая молодая миллиардерша в мире блистала в прямом смысле слова. Чтобы еще больше подчеркнуть свой сияющий образ, она взяла в руки клатч в виде пачки долларовых банкнот от Judith Leiber в камнях и блестках.

К слову, недавно она также показала яркий образ – в розовом оттенке. Девушка примерила необычной формы боди с откровенными вырезами на животе, бедрах и оголенными плечами. На шее у нее блистало колье с бриллиантами, а в руках – аксессуар этой же марки венгерско-американского модельера. Волосы она собрала в высокий пучок, а макияж сделала макисмально чувственным.

Кайли любит соблазнительные наряды (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, Кайли обожает откровенные образы и чаще всего выбирает именно их. Как в повседневной жизни, так и для светских выходов она надевает максимально пикантные наряды. К примеру, на свадьбу своих друзей – Джастина и Хейли Бибер – она примерила золотистое платье со шлейфом, которое подчеркнуло ее пышную грудь и сделало похожей на сказочную фею. Впрочем, весьма сексуальную.

Кайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Интересно, что годовалую дочь Сторми она также взяла с собой. Девочку она нарядила в платьице с множеством пышных оборок и серебристым верхом. Дополнил наряд белые кеды. Похоже, малышка будет не меньшей модницей, чем ее мама. А также двоюродная сестра Норт – старшая дочь Ким Кардашьян, которая уже прославилась на весь мир своими нарядами.