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Как выглядеть стильно в межсезонье: топ-5 модных идей

Четверг 13 августа 2020 16:33
Как выглядеть стильно в межсезонье: топ-5 модных идей
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Стилист предложила несколько отличных идей для "транзитного" периода

Как выглядеть классно в "транзитный" период, когда время вязаных свитеров еще не настало, но в легких платьях уже не походишь? Стилист Ксения Господинова предложила несколько стильных вариантов - обратите внимания на следующие вещи.

Топ-5 фаворитов для межсезонья от эксперта:

Брючный костюм.

Как выглядеть стильно в межсезонье: топ-5 модных идейКак выглядеть стильно в межсезонье: топ-5 модных идей

Юбка А-силуэта в бельевом стиле в сочетании с рубахой или кардиганом.

Как выглядеть стильно в межсезонье: топ-5 модных идей

Платье миди в цветочный принт или горох. Можно сочетать с жакетом/кардиганом/джинсовкой.

Как выглядеть стильно в межсезонье: топ-5 модных идей

Бермуды с топом и рубахой/жакетом.

Как выглядеть стильно в межсезонье: топ-5 модных идейКак выглядеть стильно в межсезонье: топ-5 модных идей

Рубашка с свободного кроя, можно под кроп том и брюки клёш.
Как выглядеть стильно в межсезонье: топ-5 модных идей

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Не бойтесь поменять вашу жизнь к лучшему, ведь внешний вид меняет отношение к себе!

Напомним, что ранее стилист Катерина Кароль рассказала, как правильно носить джинсы скинни.

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