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Як виглядати стильно в міжсезоння: топ-5 модних ідей

Четвер 13 серпня 2020 16:33
Як виглядати стильно в міжсезоння: топ-5 модних ідей
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Стиліст запропонувала декілька відмінних ідей для "транзитного" періоду

Як виглядати класно в "транзитний" період, коли час в'язаних светрів ще не настав, але в легких сукнях вже не походиш? Стиліст Ксенія Господінова запропонувала кілька стильних варіантів - зверніть увагу на наступні речі.

Топ-5 фаворитів для міжсезоння від експерта:

Брючний костюм.

Як виглядати стильно в міжсезоння: топ-5 модних ідейЯк виглядати стильно в міжсезоння: топ-5 модних ідей

Спідниця А-силуету в білизняному стилі в поєднанні з сорочкою або кардіганом.

Як виглядати стильно в міжсезоння: топ-5 модних ідей

Плаття міді в квітковий принт або горох. Можна поєднувати з жакетом/кардіганом/джинсовкой.

Як виглядати стильно в міжсезоння: топ-5 модних ідей

Бермуди з топом і сорочкою/жакетом.

Як виглядати стильно в міжсезоння: топ-5 модних ідейЯк виглядати стильно в міжсезоння: топ-5 модних ідей

Сорочка з вільного крою, можна під кроп тому і брюки кльош.
Як виглядати стильно в міжсезоння: топ-5 модних ідей

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Не бійтеся змінити ваше життя на краще, адже зовнішній вигляд змінює ставлення до себе!

Нагадаємо, що раніше стиліст Катерина Кароль розповіла, як правильно носити джинси скінні.

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