Как выглядела Елена Зеленская до звания первой леди: топ-10 неожиданных образов

Елена Зеленская – одна из самых обсуждаемых персон, каждая деталь образа под прицелом. Выглядеть безупречно, достойно представляя страну – одна из обязанностей первой леди. И, нужно отметить, с миссией жена президента справляется на отлично. Эффектные выходы Елены в стильных нарядах (чаще – от украинских дизайнеров) уже стали одной из любимых тем светских порталов.

Но не менее интересная тема: какой была супруга Владимира Зеленского до инаугурации? Какие оттенки, фасоны и вещи любила? Следовала ли модным трендам или предпочитала что-то проверенное и любимые? Разбираемся вместе.

Елена с командой "Квартала-95" на гастролях (фото: instagram.com/zelenskiy_official, instagram.com/olenazelenska_official)

Как известно, Елена Зеленская всегда была тем незаметным, но незаменимым членом команды "Квартала-95", который предпочитает оставаться в тени, делая огромную работу. Она писала сценарии для выступлений, не стремясь на сцену и к публичности. Ей нравилась роль жены и мамы (Елена и Владимир воспитывают дочь Сашу и сына Кирилла). Социальные сети ее также обошли стороной – вести личную страницу в Instagram она начала уже после того, как официально стала первой леди. Разумеется, интервью Елена за эти годы также не давала. Так что судить о ее стиле мы можем, только взглянув на архивные кадры.

Архивные фото Елены и Владимира (фото: vk.com/vladimir_zelenskiy95; story.com.ua)

Судя по этим фото, Елена всегда любила женственные наряды. Джинсам и строгим костюмам она однозначно предпочитала длинные юбки и платья. Также много внимания будущая первая леди уделяла деталям и аксессуарам. Шарфы, солнцезащитные очки и минималистичные украшения – дополнение практически каждого образа. Любовь к проверенной классике отразилась и выборе прически – вот уже много лет Елена верна блонду – меняются только его оттенки, а также стрижка и форма укладки.

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Интересно, что еще до того как стать первой леди, Елена сумела проявить вкус: во время выборов она показала пару безупречных образов. Сегодня она переложила это дело на плечи профессионалов, а сама занимается более важными, по ее мнению, вещами. В одном интервью жена президента призналась, что не стремится следовать навязанным стандартам и копировать чей-то стиль. Она знакома с главными нюансами того или иного дресс-кода, и этого достаточно.