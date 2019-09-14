"Елена прекрасная": жена Зеленского появилась на публике в стильном брючном костюме

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Вместе с мужем первая леди посетила форум "Ялтинская европейская стратегия"

После некоторого перерыва супруга президента Украины Елена Зеленская вновь появилась на публике. Владимир Зеленский и первая леди, которые 2 сентября отправили своего 6-летнего сына Кирилла в первый класс, побывали на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходил в Киеве. Снимками с мероприятия Елена поделилась на своей странице в Instagram.

Для выхода в свет Зеленская выбрала стильный наряд - элегантный белый брючный костюм, а дополнила образ красивой укладкой и нежным макияжем.

Супруга президента внимательно слушала его выступление и, как отмечают очевидцы, весело смеялась над шутками вместе с остальной аудиторией. Отметим, что форум был посвящен теме счастья. На некоторых фото президент и первая леди трогательно держатся за руки.

Фото: Владимир и Елена Зеленские (instagram.com/olenazelenska_official)

"Разом з Володимиром відвідала форум Ялтинської європейської стратегії (YES). Приємно долучитися до заходу, який цьогоріч присвячений темі щастя. Щастя в родинах, мир і добробут у країні – те, чого прагнуть та очікують українці. Це непросте завдання, проте я вірю, що все вдасться і всі ми житимемо у щасливій країні – Україні!" - поделилась Елена Зеленская.

Фото: Владимир и Елена Зеленские (instagram.com/olenazelenska_official)

Чуть позже она добавила еще серию снимков и поделилась впечтлениями от своего первого публичного выступления в качестве супруги президента страны.

"Це був особливий день, сповнений хвилювання, адже сьогодні відбувся мій перший публічний виступ як дружини Президента. Щаслива, що моя перша аудиторія – саме українська молодь, учасники Форуму молодих лідерів у рамках YES. Вдячна їм за щире спілкування та цікаві запитання. Мала нагоду поділитися своєю історією, власним розумінням щастя та майбутніми ініціативами. Далі – більше!" - написала Зеленская.

Фото: Владимир и Елена Зеленские (instagram.com/olenazelenska_official)

Подписчики в который раз отметили, что президент и его жена - очень красивая пара, а также отметили красоту и эффектный образ первой леди.

Найкрасивiшi у свiтi - це нашi украiнськi: Президент та Перша Ледi

Дивишся на вас з Володимиром, і бачиш не тільки пару, а й кращих друзів!!! І це так класно!!! Ви круті! Наш Президент і Перша Леді - ми вас ЛЮБИМО!!!

Найкращі. Частіше тримайтесь за руки. Це як символ міцної пари та міцної держави

Дуже торкається душі, що ви весь час тримаєтеся за руки

Красиві дуже

Найкрасивіші! Любимо

Елена, терпенья вам. Вы молодец!!!

Вы прекрасны, Елена

Ви дуже схожі між собою,одинакова міміка,риси обличчяВи класні

Яка класна пара

Елена прекрасная

Скриншот комментариев (instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, Елена Зеленская впечатлила элегантным образом на День Независимости. Для праздничного выхода в свет первая леди выбрала женственный наряд - приталенное платье-миди белого цвета с поясом на талии и классические серые туфли-лодочки.

Ранее Елена Зеленская взорвала сеть новым стильным образом от украинского дизайнера Dafna May. Для прогулки с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху первая леди Украины выбрала белое классическое платье-пальто в пол с отложным воротником, рукавами-фонариками и поясом на талии.