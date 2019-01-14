Вибір редакції: блискуча Шарліз Терон у сукні від Givenchy (фантастичні фото)

Стильна Шарліз Терон (фото: Jon Kopaloff/Getty Images)

У продуманому вечірньому бразі Терон відмінно вплетені стильні родзинки

Церемонія вручення нагород Critics' Choice Awards 2019 (престижна премія асоціації телевізійних журналістів Америки) відгриміла з 13 на 14 січня в Санта-Моніці, США. На червоній доріжці заходу з'явилися десятки всесвітньо відомих актрис, серед яких — 43-річна голлівудська кінодіва Шарліз Терон.

Вбрання зірки фільмів "Прометей", "Божевільний Макс", "Форсаж 8" модні критики вже назвали одним з найяскравіших і найкращих. Церемонію Critics' Choice Awards 2019 Терон відвідала в розкішній вечірній сукні під металік від бренду Givenchy.

Асиметрична сукня від Givenchy вигідно підкреслила фігуру Шарліз Терон (фото: Frazer Harrison/Getty Images)

Зазначимо, що актриса була номінована на кращу жіночу роль у комедійно-драматичному фільмі "Таллі" (2018), де Терон зіграла багатодітну матір, яка з'ясовує стосунки з нянею молодшої дочки. Однак переможцем у цій номінації стала Емі Адамс.

Блискуче плаття з металевим градієнтом оголює похилі плечі кінодіви. Оригінальний "корсет-шлейки" сходиться на одному плечі, формуючи на животику кокетливий виріз. На спині "корсет" кріпиться тонкими шлейками.

Сукня оригінального крою оголює також спину актриси (фото: Jon Kopaloff/Getty Images)

Фірмові платинові локони були випрямлені і покладені на праву сторону, демонструючи ультрастильную моно-сережку у формі місяця. Частина волосся заплетена в дрібні кіски — непомітна, але цікава родзинка вечірнього образу Шарліз Терон.

До речі, подібну зачіску може дозволити собі далеко не кожна голлівудська зірка. Адже досить часто актриси навпаки намагаються приховати під пишними зачісками результати пластичних втручання. 43-річна Терон сміливо демонструє точені вилиці і підтягнуте підборіддя.

Зачіска Шарліз Терон для червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019 (фото: Jon Kopaloff/Getty Images)

Довершує ідеальний образ актриси взуття від Christian Louboutin, а також ювелірні прикраси Messika, які заслуговують окремої уваги. Адже Шарліз Терон не обмежилася одним лише моносережками. Праву руку зірки прикрашають масивні персні, а також незвичний браслет на зап'ясті.

Примітно, що кінодіва відмовилася від прикрас в районі декольте. І це було вірне рішення, так як оригінальні "шлейки" самі по собі виглядають самодостатньо.

Прикраси від бренду Messika заслуговують окремої уваги (фото: Frazer Harrison/Getty Images)

Нагадаємо, що з 6 на 7 січня в Беверлі-Хіллз пройшла вже 76-та за рахунком церемонія вручення нагород премії "Золотий Глобус". На червоній доріжці церемонії провідні голливудсткие актриси продемонстрували найпередовіші модні-тренди.

Більш того, модний вибір зірок визначив також і тренди мякияжа, найбыльш запам'ятався — макіяж в стилі 80-х.

Золотий глобус 2019: найяскравіші образи (відео: LITE)