Выбираем трендовый кардиган на осень: гид от стилиста

Кардиган – удобная и универсальная вещь для прохладных летних вечеров и осенних дней. О том, какие модели, фасоны и фактуры стоит выбрать рассказала стилист Полина Рыжова.

Эксперт также также напомнила, какие джинсы предпочесть для классического сочетания с кардиганом.

Низкая посадка на джинсах не украшает фигуру и не актуальна! Джинсы с высокой посадкой - это когда верхняя кромка находится выше линии талии. Данная модель корректирует зону живота и визуально стройнит (выбирайте плотную джинсу).

Слишком длинные джинсы+классические туфли говорят о том, что образ устарел. Выбирайте правильну длину и современную обувь.

Актуальный кардиган – свободный по крою, излишне не обтягивает и имеет плотную ткань.

Наиболее универсален свободный, слегка оверсайз фасон. Такие изделия позволяют увеличить комбинаторику, надевая первым слоем футболку или рубашку.

Очень актуальны кардиганы прямого фасона со свободной посадкой, которая обтягивает фигуру. Такие изделия комфортно надевать на легкую верхнюю одежду.

Кардиганы выполнены из материалов с гладкой фактурой, не должны повторять очертания фигуры и не передавать очертания надетых снизу футболок и рубашек.

Наиболее актуальные изделия выполнены из материалов с крупными волокнами и плетением, это позволяет создавать многослойные интересные образы.

Наиболее универсальная длина – до тазовой кости. Такие модели подойдут , как для короткой верхней одежды , так и для длинных пальто.

Удлиненные кардиганы способны вытянуть силуэт и визуально добавить роста, но они подходят только для пальто.

Ранее стилист Анна Ивахненко рассказала о том, какие образы лучше всего предпочесть для похода в офис.