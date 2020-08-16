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Одеваемся стильно в офис: топ модных идей от эксперта

Воскресенье 16 августа 2020 14:47
Одеваемся стильно в офис: топ модных идей от эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Эксперт предложила топ стильных вариантов для рабочих будней

Выбор образа для работы – задача не из легких. Скучные стандартные варианты надоели, хочется "вписать" стильные вещи в свой дресс код и выглядеть актуально даже в офисе, ведь именно там большинство зачастую проводит львиную долю времени. Стилист Анна Ивахненко предложила готовые формулы образов для педагогов и офисных сотрудников. Впрочем, она добавила, что такие луки подойдут и тем, кто любит классику, а также помогут создать впечатление собранного делового человека.

Даже если у вас нет строгого дресс кода, чтобы производить должное впечатление и рассчитывать на карьерный рост стилист рекомендует обращать внимание на свой внешний вид. Рабочие схемы образов к вашему вниманию:

  • Костюм брючный+туфли/лоферы
  • Рубашка/блуза+юбка миди+туфли/лоферы
  • Платье миди (футляр, на запах, прямое)+лодочки/туфли/балетки
  • Рубашка+брюки+лоферы/балетки

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

  • Рубашка+пиджак+бермуды+лоферы/туфли
  • Свитер+брюки+лоферы/балетки
  • Футболка+пиджак+джинсы (для пятницы, обувь по дозволенности: от лодочек до кроссовок.

Одеваемся стильно в офис: топ модных идей от эксперта

Одеваемся стильно в офис: топ модных идей от эксперта

Одеваемся стильно в офис: топ модных идей от эксперта

Одеваемся стильно в офис: топ модных идей от эксперта

Одеваемся стильно в офис: топ модных идей от эксперта

Одеваемся стильно в офис: топ модных идей от эксперта

Одеваемся стильно в офис: топ модных идей от эксперта

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова назвала топ-5 модных вещей, которые позволят выглядеть стильно в межсезонье.

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