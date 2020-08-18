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Выбираем трендовый кардиган на осень: гид от стилиста

Вторник 18 августа 2020 19:38
Выбираем трендовый кардиган на осень: гид от стилиста
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Стилист рассказала о правилах выбора кардигана

Кардиган – удобная и универсальная вещь для прохладных летних вечеров и осенних дней. О том, какие модели, фасоны и фактуры стоит выбрать рассказала стилист Полина Рыжова.

Эксперт также также напомнила, какие джинсы предпочесть для классического сочетания с кардиганом.

Низкая посадка на джинсах не украшает фигуру и не актуальна! Джинсы с высокой посадкой - это когда верхняя кромка находится выше линии талии. Данная модель корректирует зону живота и визуально стройнит (выбирайте плотную джинсу).

Выбираем трендовый кардиган на осень: гид от стилиста

Слишком длинные джинсы+классические туфли говорят о том, что образ устарел. Выбирайте правильну длину и современную обувь.

Актуальный кардиган – свободный по крою, излишне не обтягивает и имеет плотную ткань.

Наиболее универсален свободный, слегка оверсайз фасон. Такие изделия позволяют увеличить комбинаторику, надевая первым слоем футболку или рубашку.

Выбираем трендовый кардиган на осень: гид от стилиста

Очень актуальны кардиганы прямого фасона со свободной посадкой, которая обтягивает фигуру. Такие изделия комфортно надевать на легкую верхнюю одежду.

Кардиганы выполнены из материалов с гладкой фактурой, не должны повторять очертания фигуры и не передавать очертания надетых снизу футболок и рубашек.

Наиболее актуальные изделия выполнены из материалов с крупными волокнами и плетением, это позволяет создавать многослойные интересные образы.

Выбираем трендовый кардиган на осень: гид от стилиста

Выбираем трендовый кардиган на осень: гид от стилиста

Наиболее универсальная длина – до тазовой кости. Такие модели подойдут , как для короткой верхней одежды , так и для длинных пальто.

Удлиненные кардиганы способны вытянуть силуэт и визуально добавить роста, но они подходят только для пальто.

Ранее стилист Анна Ивахненко рассказала о том, какие образы лучше всего предпочесть для похода в офис.

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