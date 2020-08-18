Вибираємо трендовий кардиган на осінь: гід від стиліста

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Стиліст розповіла про правила вибору кардигану

Кардиган - зручна і універсальна річ для прохолодних літніх вечорів і осінніх днів. Про те, які моделі і, фасони і фактури варто вибрати розповіла стиліст Поліна Рижова.

Експерт також також нагадала, які джинси варто обрати для класичного поєднання з кардіганом.

Низька посадка на джинси не прикрашає фігуру і не актуальна! Джинси з високою посадкою - це коли верхня кромка знаходиться вище лінії талії. Дана модель коригує зону живота і візуально стрункішою (вибирайте щільну джинсу).

Занадто довгі джинси + класичні туфлі говорять про те, що образ застарів. Вибирайте правильну довжину і сучасне взуття.

Актуальний кардиган - вільний за кроєм, надмірно не обтягує і має щільну тканину.

Найбільш універсальний вільний, злегка оверсайз фасон. Такі вироби дозволяють збільшити комбінаторику, надягаючи першим шаром футболку або сорочку.

Дуже актуальні кардигани прямого фасону з вільною посадкою, яка обтягує фігуру. Такі вироби комфортно надягати на легку верхній одяг.

Кардигани виконані з матеріалів з гладкою фактурою, не повинні повторювати обриси фігури і не передавати обриси одягнутих знизу футболок і сорочок.

Найбільш актуальні вироби виконані з матеріалів з великими волокнами і плетінням, це дозволяє створювати багатошарові цікаві образи.

Подовжені кардигани здатні витягнути силует і візуально додати зросту, але вони підходять тільки для пальто.

Найбільш універсальна довжина - до тазової кістки. Такі моделі підійдуть, як для короткого верхнього одягу, так і для довгих пальто.

Раніше стиліст Анна Івахненко розповіла про те, яким образи найкраще віддати перевагу для походу в офіс.