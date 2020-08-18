ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вибираємо трендовий кардиган на осінь: гід від стиліста

Вівторок 18 серпня 2020 19:38
Вибираємо трендовий кардиган на осінь: гід від стиліста
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Стиліст розповіла про правила вибору кардигану

Кардиган - зручна і універсальна річ для прохолодних літніх вечорів і осінніх днів. Про те, які моделі і, фасони і фактури варто вибрати розповіла стиліст Поліна Рижова.

Експерт також також нагадала, які джинси варто обрати для класичного поєднання з кардіганом.

Низька посадка на джинси не прикрашає фігуру і не актуальна! Джинси з високою посадкою - це коли верхня кромка знаходиться вище лінії талії. Дана модель коригує зону живота і візуально стрункішою (вибирайте щільну джинсу).

Вибираємо трендовий кардиган на осінь: гід від стиліста

Занадто довгі джинси + класичні туфлі говорять про те, що образ застарів. Вибирайте правильну довжину і сучасне взуття.

Актуальний кардиган - вільний за кроєм, надмірно не обтягує і має щільну тканину.

Найбільш універсальний вільний, злегка оверсайз фасон. Такі вироби дозволяють збільшити комбінаторику, надягаючи першим шаром футболку або сорочку.

Вибираємо трендовий кардиган на осінь: гід від стиліста

Дуже актуальні кардигани прямого фасону з вільною посадкою, яка обтягує фігуру. Такі вироби комфортно надягати на легку верхній одяг.

Кардигани виконані з матеріалів з гладкою фактурою, не повинні повторювати обриси фігури і не передавати обриси одягнутих знизу футболок і сорочок.

Найбільш актуальні вироби виконані з матеріалів з великими волокнами і плетінням, це дозволяє створювати багатошарові цікаві образи.

Подовжені кардигани здатні витягнути силует і візуально додати зросту, але вони підходять тільки для пальто.

Вибираємо трендовий кардиган на осінь: гід від стиліста

Вибираємо трендовий кардиган на осінь: гід від стиліста

Найбільш універсальна довжина - до тазової кістки. Такі моделі підійдуть, як для короткого верхнього одягу, так і для довгих пальто.

Раніше стиліст Анна Івахненко розповіла про те, яким образи найкраще віддати перевагу для походу в офіс.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України стилистмода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся