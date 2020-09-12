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Выбираем трендовую сумку на осень: модный гид от стилиста

Автор: Марина Настевич

Эксперт рассказала, на какие модели стоит обратить внимание

Женская сумочка – любимый аксессуар прекрасного пола. Как говорится, обуви и сумок не может быть слишком много! Однако мода так быстротечна, что сумочки приходится менять чуть ли не каждый сезон. Стилист Ксения Господинова составила полезный гид по самым модным сумкам осени и зимы 2020.

Какие сумки будут в тренде в этом сезоне:

Сумки с крупными цепями в виде декора или длинной витой цепи вместо ремешка — главный хедлайнер осени.

Круглые, цилиндрические, треугольные, квадратные и многие другие геометрические формы — хороший вариант для тех, кто хочет разнообразить свои осенние образы.



Винтажные сумочки в духе 60х от мягких клатчей из бархата или атласа до строгих ридикюлей.



Сумки-тоут оценят те, кто любят универсальность и вещи вне времени. Можно и в офис, и на личную встречу.


Сумки-хобо из той же категории. Одни из самых практичных и стильных аксессуаров.



Клатч-облако не сдает своих позиций.



Сумка-багет — незаменимая в гардеробе модницы.



Сумка шоппер — на все случаи жизни.


Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)⠀

Напомним что ранее стилист Карина Каприэлова показала трендовые юбки на осенний период 2020.

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