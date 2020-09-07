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Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Понедельник 07 сентября 2020 12:47
Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Эксперт привела самые трендовые варианты юбок с подиумов

Знать о последних трендах холодного сезона стоит для того, чтобы грамотно обновить свой гардероб и выбрать самые актуальные модели. Стилист Карина Каприэлова назвала топ вариантов осени-2020.

Семь модных фасонов и текстур юбок с модных подиумов выглядят так:

  • Юбки-карандаш длины миди.

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Юбки с разрезом - любые разрезы, которые открывают ножку.

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Стеганые юбки - прямые или расклешенные нет разницы. Самое важное - стеганность.

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Юбки с бахромой - не известно, приживутся ли подобные юбки у вас в гардеробе, но в тенденциях они есть.

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Прозрачные фактуры - с плотными колготками и длинными жакетами смотрятся оправданно.

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Юбки в складку - любите плиссе и бантовые складки? Носите.

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Юбки с драпировкой - интересный тренд, который может смоделировать животик и наоборот.

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Стилист также рассказала о смелом осеннем тренде, который стоит рассмотреть внимательнее. Под фразой "длинные носки" эксперт имеет в виду длину до середины голени. Чаще всего эти носки напоминают спортивные, но есть и варианты, которые напоминают мужские. Как и с чем сейчас комбинируют эти носки?

  • С короткими платьями или юбками можно надеть спортивные носки.
  • Спортивные носки также отлично смотрятся со спортивными вариантами брюк или джогерами. Можно их надеть на брюки, а можно заправить под брюки.
  • С летящими платьями и грубыми ботинками могут интересно смотреться как мужские носки, так и спортивные.
  • Важно соблюдать пропорцию в длинах. Безопасный вариант, это когда носки полоской выглядывают из под ботинок.
  • С биркенштоками, чтобы создавался слегка небрежный вид лучше надевать варианты носков, которые напоминают мужские.
  • С шортами и кроссовками хорошо зайдут спортивные варианты.
  • С кедами хорошо смотрятся любые виды длинных носков. Важно, чтобы были соблюдены пропорции.

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Напомним, что ранее стилист Полина Рыжова научила выбирать идеальные колготки.

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