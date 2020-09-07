Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста
Понедельник 07 сентября 2020 12:47
Новина українською
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эксперт привела самые трендовые варианты юбок с подиумов
Знать о последних трендах холодного сезона стоит для того, чтобы грамотно обновить свой гардероб и выбрать самые актуальные модели. Стилист Карина Каприэлова назвала топ вариантов осени-2020.
Семь модных фасонов и текстур юбок с модных подиумов выглядят так:
- Юбки-карандаш длины миди.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
- Юбки с разрезом - любые разрезы, которые открывают ножку.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
- Стеганые юбки - прямые или расклешенные нет разницы. Самое важное - стеганность.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
- Юбки с бахромой - не известно, приживутся ли подобные юбки у вас в гардеробе, но в тенденциях они есть.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
- Прозрачные фактуры - с плотными колготками и длинными жакетами смотрятся оправданно.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
- Юбки в складку - любите плиссе и бантовые складки? Носите.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
- Юбки с драпировкой - интересный тренд, который может смоделировать животик и наоборот.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Стилист также рассказала о смелом осеннем тренде, который стоит рассмотреть внимательнее. Под фразой "длинные носки" эксперт имеет в виду длину до середины голени. Чаще всего эти носки напоминают спортивные, но есть и варианты, которые напоминают мужские. Как и с чем сейчас комбинируют эти носки?
- С короткими платьями или юбками можно надеть спортивные носки.
- Спортивные носки также отлично смотрятся со спортивными вариантами брюк или джогерами. Можно их надеть на брюки, а можно заправить под брюки.
- С летящими платьями и грубыми ботинками могут интересно смотреться как мужские носки, так и спортивные.
- Важно соблюдать пропорцию в длинах. Безопасный вариант, это когда носки полоской выглядывают из под ботинок.
- С биркенштоками, чтобы создавался слегка небрежный вид лучше надевать варианты носков, которые напоминают мужские.
- С шортами и кроссовками хорошо зайдут спортивные варианты.
- С кедами хорошо смотрятся любые виды длинных носков. Важно, чтобы были соблюдены пропорции.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Напомним, что ранее стилист Полина Рыжова научила выбирать идеальные колготки.