Вся в білому: внучка Софії Ротару вразила стрункістю у вишуканому образі

Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Внучка Ротару також похвалилася розкішним інтер'єром

Соня Євдокименко не перестає ділитися з багатотисячною армією шанувальників стильними повсякденними рішеннями. Зазначимо, що 18-річна онука Народної артистки України Софії Ротару активно розвивається в якості модного блогера, а також із задоволенням ділиться різними фітнес-порадами і б'юті-лайфхаками. Не так давно Євдокименко показала свій ідеальний осінній образ - у строкатому в'язаному кардигані. Тема осінніх луків триває. На цей раз онука Ротару показала total white образ.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Соня Євдокименко опублікувала фото нового образу. Дівчина позує в повністю білому вбранні. На моделі - облягаючі білі джинси, а також светр великої в'язки. Total white образ довершують масивні білі сережки у вухах. Цікаво, що дівчина позує босоніж. Більш того, навіть інтер'єр гармонійно поєднується з її образом. Відзначимо, що "total-образи" - тренд осені 2019. У цьому сезоні особливо актуальні повністю чорні або ж кислотно-рожеві луки.

Стильна Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Шанувальники внучки Ротарту поспішили засипати її захопленими образами:

"Інтер'єр просто супер, мені подобаються білі тони в кімнатах)"

"Дуже ніжний образ"

"Хоч я і прихильник чорного кольору, але тобі дуже личить білий"

“Біле на білому. Гармонійно виглядає"

"Яке все ніжне"

"Біла локація, світлі думки"

“Обожнюю білий!!!! Гарно дуже)"

“Все в таких ніжних тонах. Красиво"

"Очманіти як це красиво"

Скріншот коментарів: instagram.com/iamsofiaeve

Зазначимо, що Ротару не звикати до тотал-образів. Раніше красуня вже демонструвала ультрастильны монохромні образи.

Стильна Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, раніше щаслива внучка Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно.