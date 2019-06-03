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Час запалювати! Белла Хадід засипала мережу гарячими літніми фото в бікіні

Lite » Мода 03.06.2019 - 21:27
Час запалювати! Белла Хадід засипала мережу гарячими літніми фото в бікіні
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

22-річна супермодель опублікувала фото в купальнику

Белла Хадід любить гарячі фото і регулярно радує шанувальників новою серією подібних знімків. Нещодавно дівчина знялася у фотосесії для іспанського Vogue, де приміряла масу літніх образів. Але, мабуть, кількість вдалих кадрів не дає спокою знаменитій красуні, і вона в черговий раз продемонструвала спокусливі купальники, а заодно і свою бездоганну фігуру. Белла позує в бікіні Fendi з принтом і білою окантовкою. На шиї красується намисто з черепашок, на руці браслет. На голові ідеальна річна укладання: пляжні "хвилі", на обличчі легкий макіяж з акцентом на сяючу шкіру...

Час запалювати! Белла Хадід засипала мережу гарячими літніми фото в бікініЧас запалювати! Белла Хадід засипала мережу гарячими літніми фото в бікініЧас запалювати! Белла Хадід засипала мережу гарячими літніми фото в бікініБелла Хадід в спокусливому пляжному образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Дівчина позує на пляжі, прийнявши вельми спокусливі пози і явно радіє настанню довгоочікуваної гарячої пори. Такі атмосферні фото не могли не схвилювати 25 мільйонів її послідовувачів. І першою відгукнулася Джіджі Хадід, яка не втрималася від захвату: "Ваууу! Я так тебе люблю!"... За нею послідували і інші користувачі мережі:

  • Ти така гаряча
  • Це так емоційно
  • Будь ласка, зруйнуй моє життя!
  • Не уявляю, як можна бути такою прекрасною
  • О боже, я у вогні
  • Ти просто моя королева!
  • Я люблю тебе всім серцем
  • Як же ти приваблива
  • Чорт
  • Святий жар!
  • Це просто неймовірно прекрасно

Час запалювати! Белла Хадід засипала мережу гарячими літніми фото в бікініЧас запалювати! Белла Хадід засипала мережу гарячими літніми фото в бікіні22-річна супермодель для іспанського Vogue (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, Джіджі Хадід також нещодавно вразила шанувальників незвичайною зйомкою для Vogue. Але незважаючи на те, що образи у фотосесії також були літні, вся зйомка зовсім відрізнялася. Ще на сторінці старшої Хадід періодично з'являються фото в купальнику. Але знову ж: вони не настільки відверті, як у Белли. Зате Джіджі не проти періодично надихнути шанувальників на стильні виходи, приміряючи трендові речі і вдало їх комбінуючи.

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