Час запалювати! Белла Хадід засипала мережу гарячими літніми фото в бікіні

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

22-річна супермодель опублікувала фото в купальнику

Белла Хадід любить гарячі фото і регулярно радує шанувальників новою серією подібних знімків. Нещодавно дівчина знялася у фотосесії для іспанського Vogue, де приміряла масу літніх образів. Але, мабуть, кількість вдалих кадрів не дає спокою знаменитій красуні, і вона в черговий раз продемонструвала спокусливі купальники, а заодно і свою бездоганну фігуру. Белла позує в бікіні Fendi з принтом і білою окантовкою. На шиї красується намисто з черепашок, на руці браслет. На голові ідеальна річна укладання: пляжні "хвилі", на обличчі легкий макіяж з акцентом на сяючу шкіру...

Белла Хадід в спокусливому пляжному образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Дівчина позує на пляжі, прийнявши вельми спокусливі пози і явно радіє настанню довгоочікуваної гарячої пори. Такі атмосферні фото не могли не схвилювати 25 мільйонів її послідовувачів. І першою відгукнулася Джіджі Хадід, яка не втрималася від захвату: "Ваууу! Я так тебе люблю!"... За нею послідували і інші користувачі мережі:

Ти така гаряча

Це так емоційно

Будь ласка, зруйнуй моє життя!

Не уявляю, як можна бути такою прекрасною

О боже, я у вогні

Ти просто моя королева!

Я люблю тебе всім серцем

Як же ти приваблива

Чорт

Святий жар!

Це просто неймовірно прекрасно

22-річна супермодель для іспанського Vogue (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, Джіджі Хадід також нещодавно вразила шанувальників незвичайною зйомкою для Vogue. Але незважаючи на те, що образи у фотосесії також були літні, вся зйомка зовсім відрізнялася. Ще на сторінці старшої Хадід періодично з'являються фото в купальнику. Але знову ж: вони не настільки відверті, як у Белли. Зате Джіджі не проти періодично надихнути шанувальників на стильні виходи, приміряючи трендові речі і вдало їх комбінуючи.