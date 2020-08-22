В восхитительных штанах: Андре Тан научил выбирать трендовые джинсы

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Украинский дизайнер рассказал о трендовых моделях джинсов

Джинсы – базовая вещь в гардеробе каждой девушки. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модели будут на пике популярности и рассказал, с чем их лучше комбинировать.



Бойфренды переживали колоссальный успех и популярность в последние сезоны. Но все не вечно, и вот уже этой осенью скинни снова отвоюют почетное место в вашем гардеробе. Позабыли с чем носить? Не волнуйтесь — комбинаций масса. Например, кроссовки или ботильйоны с широким голенищем — отличный вариант. Но помните, с чем лучше всего сочетаются скинни, — со стройными ножками и узкими бедрами!



Тем, кто любит эпатажные вещи, отлично подойдут джинсы, выполненные в технике пэчворк. Лучше всего носить их с простыми однотонными вещами.



Джинсы-бойфренды — вещь на века для любителей классики. Чтобы они не выглядели скучно, в этом сезоне носите их с широкими подворотами. Бойфренды вы можете смело сочетать с каблуком, но лишь как один из вариантов, а не спасение на каждый день. Балетки, кеды и кроссовки в некоторых образах с бойфрендами будут смотреться куда более органично.





Джинсы с заниженной талией могут сыграть с вами злую шутку, даже если у вас 8 кубиков пресса. Отдавайте предпочтение высокой посадке, которая помогает подчеркнуть талию, а в сочетании с каблуком добавляет пару сантиметров роста.





Помните, в моде были джинсы с вышивкой? Главный совет: если вы хотите купить вещь, которая действительно не будет привязана к определенному сезону и не станет антитрендом через несколько месяцев, отдавайте предпочтение лаконичному крою без декора. Потертости, стразы, вышивка — все это молниеносно выходит из моды.

Напомним, что ранее Андре Тан рассказал, какими вещами стоит пополнить осенний гардероб.