ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В восхитительных штанах: Андре Тан научил выбирать трендовые джинсы

Суббота 22 августа 2020 16:18
В восхитительных штанах: Андре Тан научил выбирать трендовые джинсы
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Украинский дизайнер рассказал о трендовых моделях джинсов

Джинсы – базовая вещь в гардеробе каждой девушки. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модели будут на пике популярности и рассказал, с чем их лучше комбинировать.

Бойфренды переживали колоссальный успех и популярность в последние сезоны. Но все не вечно, и вот уже этой осенью скинни снова отвоюют почетное место в вашем гардеробе. Позабыли с чем носить? Не волнуйтесь — комбинаций масса. Например, кроссовки или ботильйоны с широким голенищем — отличный вариант. Но помните, с чем лучше всего сочетаются скинни, — со стройными ножками и узкими бедрами!

Тем, кто любит эпатажные вещи, отлично подойдут джинсы, выполненные в технике пэчворк. Лучше всего носить их с простыми однотонными вещами.

В восхитительных штанах: Андре Тан научил выбирать трендовые джинсы


Джинсы-бойфренды — вещь на века для любителей классики. Чтобы они не выглядели скучно, в этом сезоне носите их с широкими подворотами. Бойфренды вы можете смело сочетать с каблуком, но лишь как один из вариантов, а не спасение на каждый день. Балетки, кеды и кроссовки в некоторых образах с бойфрендами будут смотреться куда более органично.

В восхитительных штанах: Андре Тан научил выбирать трендовые джинсы

Джинсы с заниженной талией могут сыграть с вами злую шутку, даже если у вас 8 кубиков пресса. Отдавайте предпочтение высокой посадке, которая помогает подчеркнуть талию, а в сочетании с каблуком добавляет пару сантиметров роста.

В восхитительных штанах: Андре Тан научил выбирать трендовые джинсы

Помните, в моде были джинсы с вышивкой? Главный совет: если вы хотите купить вещь, которая действительно не будет привязана к определенному сезону и не станет антитрендом через несколько месяцев, отдавайте предпочтение лаконичному крою без декора. Потертости, стразы, вышивка — все это молниеносно выходит из моды.

В восхитительных штанах: Андре Тан научил выбирать трендовые джинсы

В восхитительных штанах: Андре Тан научил выбирать трендовые джинсы

Напомним, что ранее Андре Тан рассказал, какими вещами стоит пополнить осенний гардероб.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины модастилист
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь