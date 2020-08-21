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Как красиво носить платок: модные идеи для вдохновения

Пятница 21 августа 2020 17:31
Как красиво носить платок: модные идеи для вдохновения
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Этот аксессуар может сделать ваш образ интересным и более стильным

Осень уже почти на пороге - а это отличное время для платков и палантинов! Это, пожалуй, самый простой способ поднять образ на уровень выше. Стилист Катерина Кароль рассказала, как правильно подобрать и носить этот аксессуар, чтобы выглядеть стильно и красиво. Также она показала наглядные примеры для вдохновения и даже сняла видео со своими любимыми способами и трюками.

С ЧЕМ НОСИМ?

С чем угодно! С жакетом, косухой, тренчем, пальто, платьем, джинсами и так до бесконечности...

КАК ПОДОБРАТЬ?

А вот тут уже надо подумать! Понятное дело, шелковое платье и вязаный шарф вещи несовместимые, хотя...НЕТ!

Как красиво носить платок: модные идеи для вдохновения

Важно учитывать:

  • сочетание фактур
  • сочетание цветов

Как красиво носить платок: модные идеи для вдохновения

  • сочетание пропорций (это больше вопрос к принту самого платка, хотя миниатюрным девушкам огромный платок лучше обходить стороной, ну вы поняли)

Как красиво носить платок: модные идеи для вдохновенияКак красиво носить платок: модные идеи для вдохновения

Как выглядеть стильно в межсезонье: топ-5 модных идей

Я всегда говорю, что платок - это самый лучший способ собрать образ в единое целое! Как? Очень просто!

  • Платок может быть сам ярким пятном в образе, а может наоборот поддержать другое яркое пятно!

Как красиво носить платок: модные идеи для вдохновения

  • А ещё платок может стройнить! Берём палантин/платок, «свешиваем» его длинные концы вперёд и цветовые вертикали вытягивают силуэт! При желании обозначаем талию ремнём. Кстати, это отличный способ разнообразить верхнюю одежду - новый платок, новый образ!

Как красиво носить платок: модные идеи для вдохновенияКак красиво носить платок: модные идеи для вдохновенияКак красиво носить платок: модные идеи для вдохновенияИллюстративное фото (instagram.com/katerina_kaarol)

Напомним, стилист Вика Барва поделилась правилами, которые помогут вам носить одежду оверсайз стильно и выглядеть актуально.

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