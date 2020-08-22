У чудових штанях: Андре Тан навчив вибирати джинси трендові

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Український дизайнер розповів про трендові моделі джинсів

Джинси – базова річ у гардеробі кожної дівчини. Український дизайнер Андре Тан розповів, які моделі будуть на піку популярності і розповів, з чим їх краще комбінувати.



Бойфренди переживали колосальний успіх і популярність в останні сезони. Але всі не вічно, і ось вже цієї осені скінні знову відвоюють почесне місце у вашому гардеробі. Забули з чим носити? Не хвилюйтеся — маса комбінацій. Наприклад, кросівки або ботильйони з широкою халявою — відмінний варіант. Але пам'ятаєте, з чим краще всього поєднуються скінні, — зі стрункими ніжками і вузькими стегнами!



Тим, хто любить епатажні речі, відмінно підійдуть джинси, виконані в техніці печворк. Найкраще носити їх з простими однотонними речами.



Джинси-бойфренди — річ на століття для любителів класики. Щоб вони не виглядали нудно, в цьому сезоні носіть їх з широкими подворотами. Бойфренди ви можете сміливо поєднувати з каблуком, але лише як один з варіантів, а не порятунок на кожен день. Балетки, кеди і кросівки в деяких образах з бойфрендами будуть виглядати куди більш органічно.





Джинси із заниженою талією можуть зіграти з вами злий жарт, навіть якщо у вас 8 кубиків преса. Віддавайте перевагу високій посадці, яка допомагає підкреслити талію, а в поєднанні з каблуком додає пару сантиметрів зросту.





Пам'ятаєте, в моді були джинси з вишивкою? Головна порада: якщо ви хочете купити річ, яка дійсно не буде прив'язана до певного сезону і не стане антитрендом через кілька місяців, віддавайте перевагу лаконічному крою без декору. Потертості, стрази, вишивка — все це блискавично виходить з моди.

Нагадаємо, що раніше Андре Тан розповів, якими речами варто поповнити осінній гардероб.