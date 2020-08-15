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Что носить осенью 2020: топ-5 модных трендов от Андре Тана

Суббота 15 августа 2020 17:49
Что носить осенью 2020: топ-5 модных трендов от Андре Тана
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Дизайнер рассказал, какие модные must-have необходимы этой осенью

Осень уже не за горами, а значит, пора задуматься об обновлении вашего гардероба и проверить его на актуальность. Что же будет в моде осенью 2020? Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал об основных трендах и назвал топ-5 вещей, которые пригодятся каждой моднице.

Что носить осенью 2020:

1. Тренч! Он давно стал неотъемлемой частью базового гардероба. Подходит практически всем, отлично смотрится и в "классике", и в casual. Распахнутый носим с джинсами. В классическом варианте завязываем пояс и поднимаем воротник.

Что носить осенью 2020: топ-5 модных трендов от Андре Тана

2. Платье на зАпах. Оно отлично скроет пару лишних килограммов, очень женственное, мягкое и не сковывает движения, к тому же. Благодаря уникальности кроя, такие платья тоже подойдут практически всем. Поверьте, это ваша лучшая инвестиция этой осенью!

Что носить осенью 2020: топ-5 модных трендов от Андре Тана


3. Женственный силуэт. Обратите внимание: в новом сезоне модная одежда полностью и полуоблегает фигуру. Мы снова стремимся к силуэту "песочные часы". Но, если вы очень любите пальто-одеяло или платье на пару размеров больше, не расстраивайтесь. Одежда призвана дарить радость и комфорт, в конце концов.

Что носить осенью 2020: топ-5 модных трендов от Андре Тана

4. Длина юбки играет большую роль в вашем образе. Сегодня в тренде миди и даже миди, стремящееся к макси. Но не мини!

Что носить осенью 2020: топ-5 модных трендов от Андре Тана

5. Приталенный жакет снова актуален и даже просто незаменим при создании нежного женственного образа. Забываем о массивных пиджаках прямого кроя в стиле oversize и отдаем предпочтение женственности, нежности, романтичности.

Что носить осенью 2020: топ-5 модных трендов от Андре Тана

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Напомним, что ранее стилист Катерина Кароль дала рекомендации, как правильно носить джинсы скинни.

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