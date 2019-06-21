Волна свежести: Наталья Водянова похвасталась роскошным мятным костюмом и цветущим видом

Наталья Водянова, которая только на днях показала массу стильных нарядов, вновь подготовила модную "бомбу" для своих подписчиков. Напомним, 37-летняя знаменитость отправилась на открытие выставок в Москве, где блистала в коротком стильном платье Louis Vuitton. Затем посетила лондонское мероприятие в честь открытия нового бутика Chopard, там она показала элегантный наряд в серых тонах. А затем подписчики могли оценить вечерний наряд супермодели с вуалью для костюмированной вечеринки. Несколько же часов назад в сети появился очередной восхитительный лук от признанной красавицы.

Новый свежий мятный total look от Водяновой (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья опубликовала серию фото с показа известного французского бренда Berluti. Он, кстати, с 1993 года входит в состав концерна LVMH, которым владеет семья Арно. Для светского ивента она выбрала наряд этой же марки. Ансамбль в сочных тонах составили широкие шорты-юбка, сплошь покрытые перьями, объемный пиджак мужского кроя с котрастными черными пуговицами, блуза с "размытым" принтом, а также ботфорты с вырезами, имитирующими босоножки, и черной шнуровкой. Дополнила образ черная сумочка с крупной золотистой цепочкой. Также модель, как обычно, сопровождали цветущий внешний вид, нейтральный макияж, легкая укладка и счастливая беззаботная улыбка. "Зеленый на зеленом на зеленом", – иронизировала Водянова, стоя на фоне зелени и деревьев.

Наталья Водянова и Антуан Арно на показе (фото: instagram.com/natasupernova)

В сториз она показала множество фото и видео с фотозоны и самого показа, делая селфи с гостями. На одном из них она показала знаменитого музыканта Джозефа Адама Джонаса — американского певца, участника группы Jonas Brothers. Фото она подписала: "Просто передаю привет Лукасу", намекая, что ее сын – поклонник артиста.

Супермоджель показала массу кадров с показа (фото: instagram.com/natasupernova)

На подиум в этот вечер, кстати, вышла и знаменитая американская супермодель Джиджи Хадид. Она была в похожем на Натальи наряде. "Джиджи украла мой образ!", – добавила Водянова шуточную подпись. Также красавица не забыла показать и своего возлюбленного Антуана Арно. Он пришел на показ вместе со своей второй половинкой. Для мероприятия наследник империи LVMH выбрал классический темный костюм, белую рубашку, которые дополнили светло-коричневые туфли и часы.