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Счастливая и сияющая: Наталья Водянова восхитила естественной красотой

Lite » Мода 13.05.2019 - 13:55
Счастливая и сияющая: Наталья Водянова восхитила естественной красотой
Наталья Водянова (фото:instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель трогательно поздравила всех мам

Наталья Водянова, как мама 5-х детей, не могла оставить без внимания День матери, который 12 мая отмечал весь мир. Но 37-летняя супермодель решила не постить фото с детьми, которых и без того у нее на странице масса. Она подошла к этому вопросу оригинально, опубликовав снимок с милой подушкой, где схематично нарисованы ее дети и написаны их имена: Лукас, Нева, Виктор, Макисм и Роман.

"Пусть подушка говорит!", – написала звезда, добавив также хэштег "счастливого Дня матери".

Счастливая и сияющая: Наталья Водянова восхитила естественной красотой
Наталья Водянова необычным образом поздравила всех мам (фото: instagram.com/natasupernova)

Выглядит Наталья, как всегда, счастливой и вдохновленной. На знаменитой красавице надет яркой-синий брючный костюм, который подчеркнул голубизну ее глаз и свежесть лица. Стоит отметить, 37-летняя красавица никогда не скрывала секретов красоты и охотно показывает свою бьюти-рутину. 

Поклонники остались в восторге от фото и поспешили выразить свои мысли в комментариях: "Настоящая леди и мама 5-х! Вдохновляюсь Вами!", "Забавный и очень душевненький рисунок на подушке! Класс!", "Какая идея! Я такую же смастерю"…

Также они не упустили случая сделать Наталье комплимент по поводу неувядающей красоты и естественности.

  • "Какая вы всегда очень естественная, без нарощенных ресниц, волос – очень милая"
  • "Какая Вы все-таки красивая, Наташа! Удивительная неповторимая женщина".
  • Вы прекрасны"
  • "Красотка снаружи – красота внутри!"
  • "Вы удивительная"
  • "Каждый раз любуюсь Вашими фото, восхищаюсь Вами"
  • "Нереальная Женщина и Мама!"
  • "Какая красавица! Блеск в глазах счастья!"…

Счастливая и сияющая: Наталья Водянова восхитила естественной красотойНаталья Водянова и Антуан Арно в Нью-Йорке (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, недавно Водянова вместе со своим возлюбленным и отцом Максима и Романа – французским миллионером Антуаном Арно посетила Нью-Йорк. На одном из фото, несмотря на объемный свитер, поклонники сумели рассмотреть округлившийся животик и тут же заподозрили Наталью в 6-й беременности.

Сама Водянова никак не комментирует такие слухи. Сейчас она сосредоточена на очередном благотворительном проекте и работе своего фонда "Обнаженные сердца". Впрочем, активная социальная деятельность никогда не мешала филантропу и до сих пор одной из самых популярных моделей в мире уделять время семье и детям. Так, недавно она устроила родным каникулы на юге Франции. 

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