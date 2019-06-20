Британский шик: Наталья Водянова восхитила элегантным нарядом и безупречной фигурой на открытии бутика Chopard

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя модель успевает все

Наталья Водянова – желанный гость на любом светском мероприятии. А особенно если дело касается давних партнеров. Вчера, 19 июня, знаменитость отправилась в Лондон на открытие нового флагманского бутика Chopard. Торжество прошло с шиком и блеском, что продемонстрировала Наталья в многочисленных сториз. Она много общалась с художественным руководителем и сопредседателем Chopard Кэролайн Шойфел, показывала всевозможные украшения и выступила с небольшой речью. Модель акцентировала, что прибыла в Великобританию ненадолго. "Лондон на день. Спасибо @chopardbycaroline за всю любовь и поддержку фонду "Обнаженные сердца", – написала знаменитая красавица.

Наталья отправилась в Лондон на открытие бутика Chopard (фото: instagram.com/natasupernova)

Наряд для такого важного события она выбрала соответствующий, от шведского дома класса люкс Acne Studios. К слову, как и многие модели, она поддержала тренд на костюмы в мужском стиле оверсайз. На ней были широкие брюки со стрелкам и высокой посадкой светло-серого оттенка, короткий золотистый топ-корсет, а также объемный жакет со спущенной линией плечей. В руках она держала маленькую сумочку с клетчатым принтом и контрастными деталями.

Супермодель примерила стильный образ (фото: instagram.com/natasupernova)

Нюдовый макияж, который сделал ее образ свежим и сияющим, а также "мокрая" укладка с зачесанными назад волосами придали ему подиумного шика. И конечно же, не обошлось без многочисленных украшений от знаменитого швейцарского ювелирного дома. Изысканные серьги, подвеска, браслеты и кольца стали идеальным завершением образа.

Водянова по дороге на костюмированную вечеринку (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, вечером того же дня Наталья показала еще один необычный наряд. Она отправилась на закрытую костюмированную вечеринку, которая прошла в парижском ресторане Lapérouse. Красавица показала фото, на котором позирует в платье, расшитом пайетками, драгоценностях и вуалью на глазах. "Это маскированный бал", – заинтриговала Наталья. Одно ясно точно – на мероприятие она отправилась вместе со своим мужем, французским бизнесменом и наследником компании LVMH Антуаном Арно.