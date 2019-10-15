Внучка Софии Ротару заинтриговала таинственным настроением на стильном фото

Соня Евдокименко серьезно взялась за создание “своего бренда”. Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару активно развивается в направлении модного блогера и модели. Девушка постоянно показывает результат новых модных съемок для различных брендов, а также просто делится стильным вдохновением. Не так давно Соня показала очень трендовый образ в полностью черных тонах. Блогер и модель позировала в мини-платье в бельевом стиле, спортивной куртке и ботфортах. Получился экстремальный лук!

Новый пост Евдокименко, как обычно, посвящен моде. На этот раз внучка Софии Ротару показала стильный осенний образ на каждый день. На новом “расслабленном” фото Евдокименко позирует в черном мини-платье в рубашечном стиле. Отметим, что черный цвет особенно актуален этой осенью! На плечи наброшен теплый и уютный кардиган с ярким принтом от бренда Alanui. Кстати, этот бренда принадлежит бизнесмену Николо Одди - возлюбленный бразильской супермодели Алессандры Амбросио. Красотку очень часто можно увидеть в нарядах от любимого.

“Обратите внимание на крошечные чудеса”, - загадочно подписала фото девушка.

Стильная Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Поклонники блогера также поспешили прокомментировать ее новое фото:

“Твоя красота заставляет улыбаться”

“Согласна, будем замечать маленькие чудеса, начнут происходить большие”

“Интересный эффект на фото, необычно смотрится”

“Такое таинственное настроение на фото”

“Какие красивые глаза, прям не хочется отрываться от них”

“Очень красивая фотография”

Скриншот комментариев: instagram.com/iamsofiaeve

Напомним, ранее счасливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино.