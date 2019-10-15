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Внучка Софії Ротару заінтригувала таємничим настроєм на стильному фото

Новини » Мода   

Шанувальники Соні назвали її нові фото "містичними"

Соня Євдокименко серйозно взялася за створення "свого бренду". Внучка легендарної української співачки Софії Ротару активно розвивається в напрямку модного блогера і моделі. Дівчина постійно показує результат нових модних зйомок для різних брендів, а також просто ділиться стильним натхненням. Не так давно Соня показала дуже трендовий образ у повністю чорних тонах. Блогер і модель позувала в міні-сукні в білизняному стилі, спортивній куртці і ботфортах. Вийшов екстремальний лук!

Новий пост Євдокименко, як зазвичай, присвячений моді. На цей раз внучка Софії Ротару показала стильний осінній образ на кожен день. На новому "розслабленому" фото Євдокименко позує в чорній міні-сукні в рубашечном стилі. Зазначимо, що чорний колір особливо актуальний цієї осені! На плечі накинутий теплий і затишний кардиган з яскравим принтом від бренду Alanui. До речі, цей бренду належить бізнесменові Ніколо Одді - коханий бразильської супермоделі Алессандри Амбросіо. Красуню дуже часто можна побачити у вбранні від коханого.

"Зверніть увагу на крихітні чудеса", - загадково підписала фото дівчина.

Стильна Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Шанувальники блогера також поспішили прокоментувати її нове фото:

  • "Твоя краса змушує посміхатися"
  • "Згодна, будемо помічати маленькі чудеса, почнуть відбуватися великі"
  • "Цікавий ефект на фото, незвично виглядає"
  • "Такий таємничий настрій на фото"
  • "Які гарні очі, аж не хочеться відриватися від них"
  • "Дуже красива фотографія"

Скріншот коментарів: instagram.com/iamsofiaeve

Нагадаємо, раніше счасливая внучка Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно.

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