Внучка Софії Ротару заінтригувала таємничим настроєм на стильному фото

Соня Євдокименко серйозно взялася за створення "свого бренду". Внучка легендарної української співачки Софії Ротару активно розвивається в напрямку модного блогера і моделі. Дівчина постійно показує результат нових модних зйомок для різних брендів, а також просто ділиться стильним натхненням. Не так давно Соня показала дуже трендовий образ у повністю чорних тонах. Блогер і модель позувала в міні-сукні в білизняному стилі, спортивній куртці і ботфортах. Вийшов екстремальний лук!

Новий пост Євдокименко, як зазвичай, присвячений моді. На цей раз внучка Софії Ротару показала стильний осінній образ на кожен день. На новому "розслабленому" фото Євдокименко позує в чорній міні-сукні в рубашечном стилі. Зазначимо, що чорний колір особливо актуальний цієї осені! На плечі накинутий теплий і затишний кардиган з яскравим принтом від бренду Alanui. До речі, цей бренду належить бізнесменові Ніколо Одді - коханий бразильської супермоделі Алессандри Амбросіо. Красуню дуже часто можна побачити у вбранні від коханого.

"Зверніть увагу на крихітні чудеса", - загадково підписала фото дівчина.

Стильна Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Шанувальники блогера також поспішили прокоментувати її нове фото:

"Твоя краса змушує посміхатися"

"Згодна, будемо помічати маленькі чудеса, почнуть відбуватися великі"

"Цікавий ефект на фото, незвично виглядає"

"Такий таємничий настрій на фото"

"Які гарні очі, аж не хочеться відриватися від них"

"Дуже красива фотографія"

Скріншот коментарів: instagram.com/iamsofiaeve

Нагадаємо, раніше счасливая внучка Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно.