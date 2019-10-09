Владычица тьмы: Анджелина Джоли восхитила новым роскошным нарядом и цветущим внешним видом

Анджелина Джоли путешествует по миру с премьерой фильма "Малефисента: Владычица тьмы" и заодно демонстрирует свой похорошевший внешний вид. 7 октября команда ленты добралась до Рима. На красной дорожке Анджелина Джоли появилась в эффектном черном платье от Atelier Versace.

Сшитое из блестящей ткани, с объемным лифом и переплетами на талии, оно на 100% совпало с мистическим образом Джоли из нашумевшей сказки. Дополнили наряд туфли на высокой шпильке, маникюр с длинными острыми ногтями, длинные серьги, крупное кольцо и высокая укладка. Ни дать ни взять владычица тьмы!

Анджелина в Риме (фото: instagram.com/disneymaleficent)

44-летняя Джоли была, как всегда в последнее время, приветлива и в приподнятом настроении: много фотографировалась на красной дорожке, в том числе и с поклонниками, и буквально светилась от счастья.

Актрисы на премьере (фото: instagram.com/disneymaleficent)

На мероприятие она прибыла вновь не сама, а с детьми. В этот раз ее сопровождали дочери Шайло и Захара. 13-летняя Шайло, которая, по слухам, собирается сменить пол, была в брюках, кедах и черной куртке. 14-летняя Захара же выбрала длинное зеленое платье в пол с тонким ремешком на талии – от Versace, как и ее знаменитая мама. Напомним, ранее премьеру вместе с Анджелиной посетили 11-летний Нокс, 15-летний Пакс и 11-летняя Вивьен.

Анджелина и Мишель стали настоящими подругами (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Внимание на красной дорожке привлекла и 61-летняя Мишель Пфайффер. Она вышла на публику в достаточно откровенном платье из темно-синего бархата. Приталенное, с длинными рукавами и глубоким вырезом, оголяющим грудь, оно заставило забыть реальный возраст актрисы. Дополнили его крупные серьги с жемчугом, макияж с блестящими smoky и объемная укладка. Мишель и Анджелина, которые за время работы успели по-настоящему сдружиться, держались вместе и демонстрировали миру теплые чувства.