Эталон красоты: Анджелина Джоли покорила сеть стройной фигурой в блестящем платье

Анджелина Джоли (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Актриса представила фильм "Малефисента: Владычица тьмы" в Токио

Анджелина Джоли сейчас путешествует по миру с премьерой своего фильма "Малефисента". Вчера, 3 октября, вечеринка по случаю выхода ленты прошла в Японии на арене "Роппонги Хиллз". В Токио 44-летняя звезда появилась вместе с 14-летней дочерью Захарой и 18-летним сыном Мэддоксом. Специально для знакового мероприятия своей мамы Мэддокс, который живет сейчас в Сеуле, прилетел в столицу Японии. Эффектное появление Джоли вызвало настоящий шквал эмоций в сети.

Анджелина на премьере (фото: instagram.com/disneymaleficent)

На красной дорожке знаменитая на весь мир красавица предстала в роскошном наряде – кутюрное платье от Ralph & Russo, сплошь покрытое блестками и серебристой бахромой, сделало Анджелину сияющей во всех смыслах. При движении "водопады" бахромы соблазнительно "играли" и переливались, притягивая внимания фотографов и вызывая восторг поклонников со всего мира.

Дополнили наряд классические серебристые лодочки на высокой шпильке, а также крупные серьги. Волосы ей убрали от лица и с помощью макияжа подчеркнули его совершенные черты. Актриса была в приподнятом настроении и, казалось, просто светилась от счастья. Она много фотографировалась, делала селфи с поклонниками и была весьма общительна.

Актриса блистала в прямом смысле (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Эффектное появление Анджелины на сцене постарались подчеркнуть и с помощью освещения. Когда она вышла, чтобы сказать приветственную речь, всюду вспыхнул зеленый свет – такой же, как языки пламени вокруг ее злой героини.

Анджелина просто взорвала сеть (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Интересно, что такой счастливый внешний вид заставил всех подумать, что личная жизнь актрисы начала налаживаться. Но сама она поспешила опровергнуть эти домыслы в одном из недавних интервью. Актриса сказала, что больше не собирается никогда связывать себя семейными узами и ценит свою свободу. Более того, на женитьбе в паре с Питтом настоял именно он, ее же вполне устраивал гражданский брак.

Напомним, мировая премьера фильма "Малефисента: Владычица тьмы" состоится уже скоро: 18 октября 2019 года. В Украине появление фильма на экранах стоит ожидать 17 октября.