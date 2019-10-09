Володарка темряви: Анджеліна Джолі захопила розкішним вбранням і квітучим зовнішнім виглядом

Анджеліна Джолі подорожує по світу з прем'єрою фільму "Малефісента: Володарка темряви" і заодно демонструє свій чудовий зовнішній вигляд. 7 жовтня команда стрічки дісталася до Риму. На червоній доріжці Анджеліна Джолі з'явилася в ефектній чорній сукні від Atelier Versace.

Зшите з блискучої тканини, з об'ємним ліфом і палітурками на талії, воно на 100% співпало з містичним образом Джолі з відомої казки. Доповнили вбрання туфлі на високій шпильці, манікюр з довгими гострими нігтями, довгі сережки, велике кільце і висока укладка. Ні дати ні взяти володарка темряви!

Анджеліна у Римі (фото: instagram.com/disneymaleficent)

44-річна Джолі була, як завжди останнім часом, привітна і в піднесеному настрої: багато фотографувалася на червоній доріжці, в тому числі і з шанувальниками, і буквально світилася від щастя.

Актриси на прем'єрі (фото: instagram.com/disneymaleficent)

На захід вона прибула знову не сама, а з дітьми. Цього разу її супроводжували дочки Шайло і Захара. 13-річна Шайло, яка, за чутками, збирається змінити стать, була в штанах, кедах і чорній куртці. 14-річна Захара ж вибрала довге зелене плаття в підлогу з тонким ремінцем на талії – від Versace, як і її знаменита мама. Нагадаємо, раніше прем'єру разом з Анджеліною відвідали 11-річний Нокс, 15-річний Пакс і 11-річна Вів'єн.

Анджеліна і Мішель стали справжніми подругами (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Увагу на червоній доріжці привернула і 61-річна Мішель Пфайффер. Вона вийшла на публіку в досить відвертій сукні з темно-синього оксамиту. Приталене, з довгими рукавами і глибоким вирізом, що оголював груди, воно змусило забути реальний вік актриси. Доповнили його великі сережки з перлами, макіяж з блискучими smoky і об'ємна укладка. Мішель і Анджеліна, які за час роботи встигли по-справжньому потоваришувати, трималися разом і демонстрували світу теплі почуття.