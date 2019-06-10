На вершине мира: Дженнифер Лопес восхищает поклонников стильными луками с концертного тура

Дженнифер Лопес, которая недавно отправилась в турне It’s My Party, посвященное ее 50-летию, с удовольствием делится не только роликами с концертов, но и стильными луками. Несколько часов назад икона стиля (это звание за ней теперь закреплено официально), опубликовала новую серию фото. Образ певицы составил костюм в спортивном стиле – худи и широкие брюки, сплошь из принта с фирменным логотипом знаменитости.

Новый наряд как обычно взволновал поклонников (фото: instagram.com/jlo)

Дополнили лук тяжелые ботинки на шнуровке, а также огромные серьги-кольца. Не обошлось и без фирменного яркого макияжа и длинных локонов, уложенных волной. "Ты знаешь, время летит, когда ты делаешь то, что любишь", – написала красавица и добавила хэштег тура. Поклонники сразу же засыпали ее восторгами.

Вау!

Нет никого лучше!

Ты выглядишь улетно

Время летит, но ты выглядишь так же!

Да, да, да!

Был на вашем концерте прошлой ночью. О, мой бог! Вы все еще на высоте!

Все еще прекрасная малышка

Королева моей жизни

Ты сделала это!

Ты всегда классически прекрасна

Легенда

Я так горжусь тобой каждый день, Джей! Ты сюрреалистичная, трудолюбивая женщина, я так тебя обожаю

Все еще на вершине вашей игры

Моя королева, люблю тебя до луны и обратно

Недавно Дженнифер получилоа титул Fashion Icon Award (фото: instagram.com/jlo)

Помимо нарядов, певица приготовила массу других сюрпризов для поклонников. К примеру, необычный дуэт – Дженнифер выступила вместе со своей дочкой Эммой. Это видео с концерта наделало много шума в сети и буквально покорило поклонников. К слову, девочка появилась на сцене в таком же платье, как и ее звездная мама. Что тоже вызвало бурю восторгов.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес получила титул Fashion Icon Award от премии CFDA Awards 2019, посвященной ведущим деятелям индустрии моды. Очередная победа стала знаковой для американской певицы, хотя она и без нее носила негласный титул модной иконы. На церемонию, где ее сопровождал будущий муж Алекс Родригес, она явилась в роскошном наряде от Ralph Lauren.