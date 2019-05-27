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Фонтан молодости: 49-летняя Дженнифер Лопес восхитила стальным прессом и сияющей кожей

Lite » Мода 27.05.2019 - 20:19
Фонтан молодости: 49-летняя Дженнифер Лопес восхитила стальным прессом и сияющей кожей
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Звезда не устает вдохновлять подписчиков

Дженнифер Лопес обожает показывать свои снимки из спортзала. А так знаменитость небезразлична к красивой фитнес-одежде и к состоянию окружающей среды, она приняла участие в разработке новой линии спортивной одежды из переработанных материалов от Niyama Sol. Разуммется, в связи с запуском эколинии фото в соблазнительных образах из зала стало еще больше. Несколько часов назад 49-летняя певица и актриса показала новое селфи.

Фонтан молодости: 49-летняя Дженнифер Лопес восхитила стальным прессом и сияющей кожейДженнифер Лопес демонстрирует любовь к спорту (фото: instagram.com/jlo) 

Дженнифер позирует в коротком кремового оттенка топе и ярких розово-фиолетовых легинсах. Фото также полной мерой продемонстрировало ее безупречную фигуру: тонкую талию, стальной пресс с кубиками и точеные руки. А также гладкую сияющую кожу, нежный румянец и сияющий взгляд. "Получала это прямо перед репетициями. Время тура практически пришло", – написала она, намекнув, что упорно работает над формой в преддверии предстоящего концертного тура.

  • Неостанавливаема
  • Что за оружие!
  • Я не религиозный человек, но ИИСУС! Вы ошеломительны!
  • Почему ты так идеальна?
  • Что за королева!
  • Как же я люблю ее
  • Единственная и неповторимая, моя королева!
  • Эта женщина!
  • Ух ты, вот как нужно выглядеть в конце 4-го десятка... Ты фонтан молодости...
  • Ты такая красивая и сильная
  • Девочка, ты выглядишь великолепно!
  • Восхитительно, и тебе 50, как двадцать! Я хочу быть такой же, как ты :)
  • Я схожу с ума от тебя!

Фонтан молодости: 49-летняя Дженнифер Лопес восхитила стальным прессом и сияющей кожейФонтан молодости: 49-летняя Дженнифер Лопес восхитила стальным прессом и сияющей кожей

Поклонники ждут момента, когда Дженнифер станет супругой Алекса Родригеса (фото: instagram.com/jlo)

Впрочем, многие СМИ тут же отметили, что готовится она еще к одному важному событию своей жизни – свадьбе с 43-летним бейсболистом Алексом Родригесом. Напомним, о помолвке Дженнифер и Алекс объявили еще в марте, опубликовав на своих  Instagram-страницах трогательное фото обручального кольца. К слову, для певицы этот брак будет четвертым по счету, а для Родригеса – вторым. Когда именно состоится церемония бракосочетания, пока неизвестно. Но, по всей видимости, ждать многочисленным поклонникам суперзвезды уже недолго.

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Новости Украины певецДженнифер Лопесмода
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