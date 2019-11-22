Була б ведучою: Еліна Світоліна блиснула стрункими ніжками в сукні від українського дизайнера

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Світоліна побувала в прямому ефірі ондного з українських телеканалів

Еліна Світоліна знаходиться на даний момент в Києві. Звичайно ж, імениту українську тенісистку, переможницю 15 турнірів Жіночої тенісної асоціації хочуть бачити в гостях багато українських ТБ. Враховуючи, що Еліна не дуже часто буває в Києві. В основному спортсменка тренується на міжнародних базах (часто - у Франції). Однак по приїзду в Києв Світоліна порадувала прямим ефіром у програмі "Сніданок з 1+1", а також новим стильним образом.

Зазначимо, що на цей раз спортсменка з'явилася в літньому повітряному платті довжини по щиколотку. Незважаючи на те, що плаття з довгими рукавами, акуратним комірцем виглядає досить стримано і навіть скромно, воно прикрашене розрізом. На одному з фото Еліна кокетливо виставила струнку ніжку. Також плаття синього кольору в квіточках підкреслює талію. До речі, плаття від відомого українського дизайнера Лілії Пустовіт.

Також образ спортсменки доповнюють яскраві червоні туфлі з металевими вставками. Волосся зібране в акуратний пучок.

"Так я виглядала, якби працювала ведучою новин", - підписала фото Світоліна.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Фото: instagram.com/snidanok

Шанувальники Еліни також поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото:

"Ви б добре виглядали))"

"Виглядаєте приголомшливо навіть за межами тенісного корту"

"Ти найкраща з найкращих"

"Ти виглядаєш неймовірно"

"Розумниця, красуня"

Скріншот коментарів: instagram.com/elisvitolina

До речі, до цього Світоліна поділилася кількома кадрів з фотосесії, яка також пройшла в Києві. Можливо, для одного з глянців. Однак це спортсменка не уточнює. Зате можна розглянути стильний осінній образ у виконанні Еліни.

Стильна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна вразила трендовим total black образом - справжня рок-зірка.