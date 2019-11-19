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Рок-звезда: Элина Свитолина поразила трендовым total black образом

Lite » Мода 19.11.2019 - 16:02
Рок-звезда: Элина Свитолина поразила трендовым total black образом
Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Свитолина сочетает в одном образе сразу несколько ведущих трендов осени 2019

Элина Свитолина редко делится обновлениями со своими поклонниками. Именитая украинская теннисистка полностью погружена в постоянные тренировки и подготовки к новым турнирам. И все же в “бешенном” ритме находит время для своего instagram-блога. Однако по большей части спортсменка предпочитает делиться новостями о своей спортивной карьере. А вот “стильные обновления” от нее - большая, но всегда ожидаемая редкость.

На днях Свитолина приятно поразила поклонников новым стильным выходом, который соответствует ведущим трендам осени 2019!

Так, на опубликованных снимках Элина позирует в очень стильном total black образе. Подчеркнем, что полностью черный лук - один из ведущих трендов этой осени, а также зимы 2019/20. Для вечернего выхода спортсменка выбрала облегающие лосины из эко-кожи, заправленные в высокие замшевые ботфорты. Образ украинской красотки дополняет короткая кожаная куртка. Из аксессуаров - берет, а также маленькая сумочка на цепочке. Смотрится очень эффектно. Получился идеальный лук для вечерней прогулки с любимым.

Рок-звезда: Элина Свитолина поразила трендовым total black образом

Рок-звезда: Элина Свитолина поразила трендовым total black образом

Стильная Элина Свитолина: instagram.com/elisvitolina

Поклонники спортсменки пришли в восторг от ее нового образа и поспешили засыпать любимицу комментариями:

  • “Неперевершена!”
  • “Шикарная!”
  • “Элечка украиночка украинская красота”
  • “Отпадная обувь”
  • “Рок-звезда”
  • “Вауу, один из лучших образов, которые я только видела”
  • “Ты выглядишь действительно потрясающе”

Рок-звезда: Элина Свитолина поразила трендовым total black образом

Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina

Напомним, ранее Элина Свитолина на яхте с Монфисом восхитила аппетитными формами в купальнике.

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Новости Украины Элина Свитолинаспортсменка
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