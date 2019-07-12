"Лучше плакать на борту частного самолета": Элина Свитолина поразила оптимизмом после Уимблдона

Свитолина опубликовала позитивное фото с бокалом вина
Элина Свитолина наконец поделилась с поклонниками своими эмоциями после участия в престижном международном теннисномтурнире Уимблдон (24 июня – 14 июля), который ежегодно проходит в Лондоне. Отметим, что именитая украинская теннисистка уступила в полуфинале Уимблдон седьмой ракетке мир Симоне Халеп (румынская тениссистка) со счетом 1:6 и 3:6.
Однако судя по всему, Свитолина не сильно расстраивается по поводу своего поражения. Украинская теннисистка опубликовала улыбчивое фото на форту частного самолета.
На снимке Свитолина позирует с бокалом вина в рука. Элина позирует в обычной спортивной одежде, волосы собраны в небрежный пучок на затылке, без макияжа. Также перед ней на столике стоит поднос с фруктами.
"Деньги не принесут вам ни успеха, ни счастья. Но лучше плакать в частном самолете! Незабываемый Уимблдон 2019! Маленькое удовольствие в виде вина, затем восстановление. И с новыми силами во вторую половину сезона!" – пишет Свитолина.
Элина Свитолина прокомментировала поражение Симоне Халеп (фото: instagram.com/elisvitolina)
Поклонники Элины также поспешили оставить свои комментарии под ее новым фото:
Также на своей страничке Элина опубликовала несколько снимков, сделанных во время ее выступлений на Уимблдоне 2019.
Свитолина во время Уимблдона 2019 (фото: .instagram.com/elisvitolina)
Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina
Скриншот поста: instagram.com/elisvitolina
Напомним, ранее Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на "философском" фото. Поклонники также прокомментировали слухи о разрыве отношений Свитолиной с Монфисом.
Отметим, что до этого Элина Свитолина уже блистала своей роскошной фигурой. При этом теннисистка появилась в абсолютно обычном повседневном образе: в закрытой блузе и черных джинсах. Но и здесь поклонники спортсменки увидели "пикантность".