"Лучше плакать на борту частного самолета": Элина Свитолина поразила оптимизмом после Уимблдона

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Свитолина опубликовала позитивное фото с бокалом вина

Элина Свитолина наконец поделилась с поклонниками своими эмоциями после участия в престижном международном теннисномтурнире Уимблдон (24 июня – 14 июля), который ежегодно проходит в Лондоне. Отметим, что именитая украинская теннисистка уступила в полуфинале Уимблдон седьмой ракетке мир Симоне Халеп (румынская тениссистка) со счетом 1:6 и 3:6.

Однако судя по всему, Свитолина не сильно расстраивается по поводу своего поражения. Украинская теннисистка опубликовала улыбчивое фото на форту частного самолета.

На снимке Свитолина позирует с бокалом вина в рука. Элина позирует в обычной спортивной одежде, волосы собраны в небрежный пучок на затылке, без макияжа. Также перед ней на столике стоит поднос с фруктами.

"Деньги не принесут вам ни успеха, ни счастья. Но лучше плакать в частном самолете! Незабываемый Уимблдон 2019! Маленькое удовольствие в виде вина, затем восстановление. И с новыми силами во вторую половину сезона!" – пишет Свитолина.

Элина Свитолина прокомментировала поражение Симоне Халеп (фото: instagram.com/elisvitolina)

Поклонники Элины также поспешили оставить свои комментарии под ее новым фото:

"Поддерживали и болели!!! Молодец!!!"

"Отличное выступление, в следующий раз до финала дойдете"

"Ты умничка и мы тобой гордимся. Поражения делают нас сильнее. Уверен, это еще один важный шаг к твоей цели - выиграть турнир Большого Шлема. Хорошего восстановления. Удачи в дальнейших турнирах"

"Элина, успех впереди! Думаю, ты сама понимаешь, где тебе нужно прибавить, и тогда тебя не остановит никто. Смотрел каждый матч, наслаждаясь твоей красотой, харизмой и игрой, особенно как ты принимаешь все подачи - это особенно твоя сильная черта в игре".

"Ты умница! Продолжай в том же духе и рви всех"

"Елина, ты молодец, гордость Украини! Как же был харош этот Уимблдон в твоем исполнении!"

Также на своей страничке Элина опубликовала несколько снимков, сделанных во время ее выступлений на Уимблдоне 2019.

Свитолина во время Уимблдона 2019 (фото: .instagram.com/elisvitolina)

Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina

Скриншот поста: instagram.com/elisvitolina

Напомним, ранее Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на "философском" фото. Поклонники также прокомментировали слухи о разрыве отношений Свитолиной с Монфисом.

Отметим, что до этого Элина Свитолина уже блистала своей роскошной фигурой. При этом теннисистка появилась в абсолютно обычном повседневном образе: в закрытой блузе и черных джинсах. Но и здесь поклонники спортсменки увидели "пикантность".