Вечное движение: Nadya Dzyak представила новую коллекцию PRE-FALL 2019

Новая коллекция NADYA DZYAK (коллаж: LITE)

Коллекция получилась мистической с отсылкой к стилистике 1980-х

Каждое произведение искусства заслуживает пристального внимания. В новой коллекции украинский дизайнер Надя Дзяк, которая ранее представила коллекцию Pre-Spring 2019, раскрывает тему иллюзий и движения в творчестве.

Вдохновением для создания Pre-Fall 2019 NADYA DZYAK послужили работы албано-американского фотографа Гьена Мили, известного на весь мир своими снимками, возведенными в ранг искусства. Он был одним из первых фотографов, использующих стробоскопическую съемку, которая отображала объект в движении, создавая уникальные визуальные паттерны.

Новая коллекция от бренда NADYA DZYAK — Pre-Fall 2019 (фото: Денис Маноха)

Также в коллекции чувствуется влияние Этьена-Жюля Маре, легендарного французского ученого и хронофотографа, который нашел способ запечатлеть несколько этапов движений на одном снимке. Знаменитый летающий пеликан, снятый Маре в 1882 году, по праву, считается шедевром фото искусства.

Как и фото с двойной экспозицией, образы NADYA DZYAK буквально выходят за свои рамки. Дизайнер будто переносит эффект оптических трехмерных иллюзий на свои прозрачные геометрические воланы и узоры. Коллекция наполнена духом мистического романтизма. В цветовой гамме много черного и серого оттенков, лишь изредка можно встретить вспышки изумрудного и пурпурного тонов.

Новая коллекция от бренда NADYA DZYAK — Pre-Fall 2019 (фото: Денис Маноха)

Стилистика напоминает о конце 1980-х со знаковыми острыми линиями плеч, завышенными талиями, смелыми мини. В коллекции есть ставшие уже знаковыми для бренда прозрачные платья и блузы, созданные из невесомых тканей с комбинациями из фигурных плиссированных деталей и воланов. Эти элементы в движении создают невероятный оптический эффект. Уже традиционно в коллекции NADYA DZYAK использовано много ювелирной ручной работы и уникальных приемов ручного выкладывания сложных элементов декора.

Напомним, ранее LITE давал подборку праздничных нарядов от Victoria's Secret.

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